Mỹ ngừng viện trợ vũ khí cho Ukraine cho đến khi phản công?

Theo quan chức Mỹ, hai gói viện trợ cho Ukraine được công bố vào ngày 20.3 và 4.4 sẽ là những đợt cuối cùng đến từ chính quyền Tổng thống Joe Biden trong tương lai trước mắt, dù Kyiv vẫn yêu cầu thêm đạn dược và pháo.



Quan chức này nói hai gói tài trợ đó là "nỗ lực cuối cùng" để củng cố sức mạnh cho Ukraine. Các lực lượng Kyiv được cho là đang tiêu thụ đạn quá nhanh so với tốc độ cung cấp của đồng minh, dẫn đến việc kho vũ khí của Mỹ và các thành viên NATO khác giảm mạnh.

Đây được cho là nỗ lực cuối cùng nhằm chuẩn bị cho lực lượng Ukraine trước đợt phản công sắp tới, bất chấp kêu gọi của chính quyền Kyiv hãy tiếp tục viện trợ đạn dược và vũ khí.

Ngày 4.4, Nhà Trắng công bố gói viện trợ quân sự trị giá 2,6 tỉ USD, bao gồm pháo phản lực phóng loạt HIMARS và hệ thống phòng không Patriot. Còn gói ngày 20.3 trị giá 350 triệu USD gồm HIMARS, lựu pháo, xe chiến đấu bộ binh Bradley.

Washington và Lầu Năm Góc chưa bình luận về thông tin trên.

Tờ The New York Times dẫn lời Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki nói ông tin rằng nếu Tổng thống Mỹ Joe Biden trực tiếp can thiệp, Hàn Quốc sẽ đồng ý cung cấp đạn pháo cho Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin dự kiến sẽ gặp gỡ người đồng cấp từ khoảng 50 quốc gia ở Đức vào tuần tới để thảo luận cung cấp vũ khí, trang bị cho Ukraine. Một quan chức Lầu Năm Góc nói với The New York Times rằng vấn đề đạn dược cho pháo binh và phòng không Ukraine dự kiến sẽ được ưu tiên trong lịch trình cuộc họp.