Tiếp nối sức hút của mô típ nữ chủ tịch cải trang thành lao công từng gây xôn xao trên mạng xã hội, series Chị lao công tái xuất vừa được giới thiệu, đưa khán giả bước vào hành trình điều tra những âm mưu thao túng quyền lực và bất công chốn công sở. Phim có sự tham gia của diễn viên Hoài An, diễn viên Tăng Huỳnh Như và mỹ nam Kang Chul.

Tăng Huỳnh Như đóng vai gì trong Chị lao công tái xuất?

Phim khai thác hình tượng nữ chủ tịch Đặng Mỹ Hà vừa trở về tiếp quản tập đoàn sau nhiều năm ở nước ngoài. Trước hàng loạt bê bối bắt nạt nhân viên, cô quyết định che giấu thân phận, cải trang thành lao công để trực tiếp tìm hiểu những góc khuất bên trong.

Khoảnh khắc gây tò mò giữa Tăng Huỳnh Như và Kang Chul trong Chị lao công tái xuất Ảnh: ĐPCC

Đảm nhận vai “nữ chủ tịch giả nghèo” là Tăng Huỳnh Như. Cô từng tham gia nhiều dự án phim truyền hình như Hồ sơ lửa, Người thầm lặng, Bên bờ hạnh phúc, Duyên… Đặc biệt, cô từng gây chú ý khi đảm nhận vai diễn xen vào mối quan hệ của một người đàn ông đã có gia đình trong phim Bóng ma hạnh phúc. Hình tượng nhân vật nhiều tranh cãi cùng những diễn biến tâm lý phức tạp đã giúp nữ diễn viên tạo được dấu ấn riêng trong lòng khán giả. Trở lại với dự án mới, việc kết hợp giữa Tăng Huỳnh Như với đàn em kém 6 tuổi - Kang Chul khiến nhiều người tò mò.

Đặc biệt, bộ phim còn có sự góp mặt của diễn viên Hoài An - gương mặt quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả truyền hình qua các tác phẩm như Người đẹp Tây Đô, Đất phương Nam, Gọi giấc mơ về.

Trong dự án lần này, cô hóa thân thành cô lao công chịu nhiều áp bức từ cấp trên, nhẫn nhịn đi làm kiếm tiền để chữa bệnh tim cho con trai. Với kinh nghiệm diễn xuất dày dặn cùng khả năng hóa thân vào nhiều dạng nhân vật, sự tham gia của Hoài An được kỳ vọng sẽ góp phần tăng chiều sâu cho câu chuyện, tạo nên những tương tác đáng chú ý giữa các tuyến nhân vật.

Ngoài dàn diễn viên trẻ, phim còn có sự góp mặt của Hoài An - nữ diễn viên quen thuộc với khán giả trong các phim truyền hình phía nam Ảnh: ĐPCC

Theo nhà sản xuất, sự kết hợp giữa những gương mặt trẻ và diễn viên giàu kinh nghiệm hứa hẹn mang đến màu sắc diễn xuất đa dạng, góp phần khắc họa rõ nét những mâu thuẫn, xung đột và bí mật phía sau.

Trước đó, sức hút của mô típ nữ chủ tịch cải trang thành lao công từng được chứng minh qua thành tích nổi bật của phim ngắn Mẹ lao công học yêu. Dự án này từng dẫn đầu top 10 phim hot nhất mạng xã hội Việt Nam với gần 345.000 lượt thảo luận, ghi nhận 120 triệu lượt xem với tổng 10 tập phát sóng (tính đến tháng 1.2025).

Không chỉ thu hút người xem bằng những tình tiết bất ngờ, bộ phim còn tạo ra nhiều chủ đề bàn luận, nội dung chế và những câu nói viral, góp phần đưa hình tượng nữ chủ tịch giả làm lao công trở thành chất liệu giải trí được cộng đồng mạng hưởng ứng.