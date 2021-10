‘Mỹ nhân cảnh nóng’ Han So Hee muốn thoát khỏi vỏ bọc xinh đẹp

Theo AllKpop hôm 22.10, Han So Hee vừa thực hiện một cuộc phỏng vấn liên quan đến bộ phim My Name. Tại đây, sao nữ sinh năm 1994 đã chia sẻ quan điểm, suy nghĩ của cô về việc nhận được sự chú ý nhờ diện mạo xinh đẹp. Mỹ nhân 27 tuổi muốn được biết đến nhiều hơn là cái mác “diễn viên xinh đẹp”. Cô giải thích: “Thật lòng thì tôi đã chia sẻ với những người hâm mộ rằng đối với tôi, vẻ bề ngoài chỉ như một chiếc vỏ mà thôi”. Nghệ sĩ trẻ tiếp tục: “Khi tôi tự hỏi bản thân làm thế nào để bộc lộ được trái tim cũng như con người thật của mình thông qua công việc này hơn là chỉ khiến mọi người nhớ đến bởi vẻ bề ngoài, tôi nghĩ bản thân không muốn để họ chỉ thấy những mặt tốt đẹp”.

Bên cạnh đó, Han So Hee nhấn mạnh: “Tôi nhận ra thay vì cố tình làm xấu bản thân mình đi, tôi muốn thử cho mọi người thấy nhiều khía cạnh khác nhau trong con người mình mặc dù trông tôi sẽ không đẹp nữa. Tôi muốn chia sẻ những khía cạnh mới của bản thân, những thứ mà chỉ có chính mình mới biết được”. Sao phim Thế giới hôn nhân cũng thừa nhận cô cảm thấy bị choáng ngợp khi được gọi là "Jun Ji Hyun tiếp theo" của màn ảnh xứ kim chi. Người đẹp khiêm tốn: “Tôi hoàn toàn không xứng đáng nhận được những lời nhận xét như thế”.





Han So Hee là ngôi sao đang lên của làng phim ảnh xứ Hàn. Người đẹp cũng là một trong những "mỹ nhân cảnh nóng" đáng chú ý hiện nay khi sở hữu nhiều thước phim táo bạo trên màn ảnh. Cô trở nên nổi tiếng khi vào vai “tiểu tam” Yeo Da Kyung trong bộ phim ăn kháchThế giới hôn nhân (2020). Mỹ nhân 9X sau đó thu hút lượng fan đáng kể khi đóng nữ chính Nevertheless (2021) cùng với Song Kang.

Mới đây nhất, sao nữ 28 tuổi có màn “lột xác” ngoạn mục với vai chính trong sêri My Name chiếu trên Netflix. Thoát khỏi hình ảnh tiểu thư sang chảnh hay cô gái mỏng manh, nữ tính, người đẹp 9X trở thành một “đả nữ” mạnh mẽ, gai góc và quyết liệt với những pha hành động chân thực, đỉnh cao cùng kỹ năng diễn xuất thăng hạng.

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất đang khởi sắc, Han So Hee còn được công chúng cũng như các tạp chí, thương hiệu săn đón nhờ nhan sắc ngọt ngào, quyến rũ tựa nữ thần.