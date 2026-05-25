Mỹ nhân 'Game of Thrones' bị rối loạn tâm thần vì gia nhập giáo phái 'chữa lành'

Hannah Murray kể quá khứ gia nhập giáo phái lạ và phải trả giá đắt ẢNH: AFP

Trong cuộc phỏng vấn được The Guardian đăng tải hồi cuối tuần qua, Hannah Murray chia sẻ về giai đoạn khó khăn của bản thân. Nữ diễn viên phim Game of Thrones thừa nhận có khoảng thời gian gặp khủng hoảng, tuyệt vọng và nỗ lực làm những điều để cảm thấy bản thân là một người đặc biệt. "Đó là một yếu tố lớn của việc làm diễn viên: được chọn vào một vai diễn khiến bạn cảm thấy vô cùng đặc biệt. Nhưng cảm giác đó chỉ kéo dài trong dự án đó. Tôi cứ mãi loay hoay tìm kiếm: Điều gì sẽ khiến tôi cảm thấy đặc biệt mãi mãi?".

Người đẹp thử đọc những cuốn sách phát triển bản thân, thiền định, viết nhật ký, gặp hai nhà phân tâm học. Trong sự vô định, cô bị cuốn vào một giáo phái về sức khỏe ở tuổi 27, thời điểm đang bị chấn thương tâm lý vì áp lực diễn xuất. "Tôi cứ nghĩ mình sẽ không gặp chuyện gì, rằng mình an toàn. Tôi được giáo dục tốt, xuất thân từ một gia đình trung lưu, mọi chuyện lẽ ra phải ổn. Tôi từng nghĩ mình thông minh và đưa ra những lựa chọn đúng đắn. Nhưng thực tế tôi lại đưa ra những lựa chọn tồi tệ", sao phim Skins chia sẻ với tờ báo.

Nữ diễn viên cho biết lần đầu cô được giới thiệu về giáo phái này bởi một người "chữa bệnh bằng năng lượng" mà cô gặp thông qua huấn luyện viên cá nhân của mình lúc đang quay dự án phim Detroit. Nghệ sĩ cho biết mình đã chi hàng nghìn USD để tham gia các khóa học đắt đỏ nhằm cố gắng đạt được "sự khôn ngoan và đặc biệt", học được cách "tự chữa lành", "tự bảo vệ" bản thân. Thế nhưng thay vì đạt được những điều đó, cô lại được đưa vào một khoa tâm thần sau khi trải qua một cơn loạn thần nghiêm trọng rồi được chẩn đoán mắc chứng rối loạn lưỡng cực.

Nữ diễn viên 37 tuổi trải qua nhiều thay đổi sau biến cố ẢNH: AFP

Hiện tại, sao phim Charlie Says đang tránh xa mọi thứ liên quan đến ngành kinh doanh chăm sóc sức khỏe tinh thần. "Ngay cả những thứ nhẹ nhàng nhất cũng có thể khiến tôi cảm thấy khá khó chịu. Tôi không còn thiền nữa. Tôi cũng sẽ không bước vào cửa hàng đá phong thủy. Tôi không tập yoga, vì tôi không chắc điều gì có thể xuất hiện khiến nó trở nên quá huyền bí vượt quá ngưỡng chịu đựng cá nhân của mình", cô chia sẻ với The Guardian.

Hannah Murray nói rằng mình là một người trẻ dễ bị tổn thương và cô đã chứng kiến những người trẻ khác cũng rất dễ bị tổn thương đặt cược hạnh phúc của họ vào thứ hóa ra là một giáo phái độc hại và bóc lột. Trong cuốn sách sắp phát hành, nữ diễn viên kể lại việc mình bị cuốn vào giáo phái ra sao, cách thức hoạt động của tổ chức, những điều mờ ám và nghi vấn về chuyện lạm dụng tình dục, đồng thời chia sẻ lý do nhiều người dễ dàng bị "sập bẫy".

Những năm qua, Hannah Murray không còn xuất hiện trên màn ảnh ẢNH: AFP

Hannah Murray sinh năm 1989 tại Anh, cô tham gia diễn xuất từ 2006. Nữ nghệ sĩ được nhiều khán giả biết đến với vai Cassie trong loạt phim Skins (2007 - 2008) và vai Gilly trong loạt phim đình đám Game of Thrones (Trò chơi vương quyền, từ 2012 đến 2019). Cô cũng tham gia nhiều tác phẩm: Womb, Dark Shadows, Lily & Kat, The Chosen… Murray hiện đã tạm ngừng diễn xuất.