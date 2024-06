Mỹ nhân Hàn chống chọi với ung thư

Yoo Ara bất ngờ tiết lộ bệnh tình hôm 11.6 CHỤP MÀN HÌNH

Trong bài đăng Instagram mới nhất, Yoo Ara cập nhật dòng trạng thái dài sau thời gian im ắng. Người đẹp chia sẻ: "Tôi thường xuyên mệt mỏi và tâm trạng trở nên tồi tệ trong một thời gian dài. Tôi đã đi kiểm tra và được chẩn đoán mắc ung thư, cần phải phẫu thuật gấp. Hiện tôi đã trải qua cuộc phẫu thuật khẩn cấp để loại bỏ khối u ác tính, uống thuốc và đang nghỉ ngơi". Cựu thành viên nhóm Hello Venus cho biết hiện cô đã khỏe hơn rất nhiều, tình trạng không còn đáng lo như trước.

Yoo Ara kể thời gian qua những người quen biết khó liên lạc với cô và hiểu rằng nhiều người thất vọng vì cô không chia sẻ chuyện này mà một mình chịu đựng, chiến đấu với bệnh tật. Người đẹp mong được mọi người thông cảm đồng thời muốn dành thời gian để nghỉ ngơi.

"Tôi mong những người xung quanh và những ai yêu mến sẽ hiểu cho mình. Tôi sẽ cố gắng hết sức để không bị căng thẳng và tập trung hồi phục trong năm nay", cô bộc bạch. Nữ ca sĩ - diễn viên cũng hy vọng mọi người giữ sức khỏe, chăm sóc tốt cho bản thân và hứa sẽ cập nhật tình hình thường xuyên hơn.

Người đẹp cho biết hiện sức khỏe của cô đã tốt hơn Urban Works Entertainment

Bên cạnh đó, Yoo Ara nhắn nhủ: "Có thể các bạn rất ngạc nhiên, nhưng tôi viết bài này không phải để mọi người lo lắng đâu. Tôi chỉ muốn nói với các bạn rằng tôi đang làm rất tốt… Đừng lo lắng quá nhé!".

Bài đăng của Yoo Ara khiến nhiều người hâm mộ không khỏi bất ngờ. Bên dưới mục bình luận, nhiều dân mạng để lại lời động viên, khích lệ dành cho nữ nghệ sĩ 9X, mong cô sẽ sớm phục hồi. Trước những bình luận lo lắng từ fan và truyền thông Hàn rầm rộ đưa tin, nữ thần tượng cập nhật rằng dù phải phẫu thuật gấp nhưng tình trạng của cô không nặng đến mức đứng trước ranh giới sống chết và hiện tại mình đang rất ổn.

Yoo Ara sinh năm 1992, cô ra mắt cùng nhóm nhạc nữ Hello Venus vào năm 2012. Năm 2014, người đẹp rời nhóm chuyển hướng sang đóng phim và góp mặt trong một số tác phẩm: What is Mom, Golden Rainbow, Super Daddy Yeol… với vai phụ hoặc khách mời. Yoo Ara kín tiếng về đời tư, ít cập nhật mạng xã hội.