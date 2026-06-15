Mỹ nhân Hồng Kông Ngũ Vịnh Vy và cuộc sống không con cái ở tuổi 57

Là một trong những mỹ nhân sở hữu nhan sắc và khí chất nổi bật của làng giải trí Hồng Kông, Ngũ Vịnh Vy có cuộc đời nhiều biến động hơn cả những vai diễn trên màn ảnh.

Năm 1989, cô bước chân vào làng giải trí sau khi tham gia cuộc thi Hoa hậu châu Á. Với vẻ đẹp sắc sảo cùng thần thái cuốn hút, Ngũ Vịnh Vy nhanh chóng trở thành gương mặt được yêu thích và ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng như Ngân hồ về đêm, Thâm cung nội chiến 2 hay Hào môn dậy sóng. Tuy nhiên, phía sau ánh hào quang sự nghiệp là những biến cố lớn đã ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời nữ diễn viên.

Trở thành góa phụ khi mới ngoài 20 tuổi

Ở tuổi 21, khi đang trong giai đoạn tươi đẹp nhất của tuổi trẻ và bắt đầu xây dựng sự nghiệp, Ngũ Vịnh Vy bất ngờ kết hôn với doanh nhân Ông Giang Bồi, người hơn cô 31 tuổi. Tưởng chừng đã tìm được bến đỗ hạnh phúc, nhưng bi kịch bất ngờ xảy ra. Chỉ 13 ngày sau khi đăng ký kết hôn, chồng cô đột ngột qua đời vì nhồi máu cơ tim.



Ngũ Vịnh Vy từng là một trong những mỹ nhân nổi bật của làng giải trí Hồng Kông thập niên 1990 nhờ nhan sắc sắc sảo và khí chất cuốn hút Ảnh: Chụp màn hình phim Ngân hồ về đêm

Người đẹp 6X bị gọi là kẻ hám tiền, lấy chồng già vì gia sản và vướng vào các tranh chấp liên quan đến tài sản thừa kế kéo dài suốt gần một thập kỷ. Những trải nghiệm cay đắng ấy đã thay đổi hoàn toàn quan điểm sống cũng như cách nhìn nhận về tình yêu và hôn nhân của Ngũ Vịnh Vy.

Sau quãng thời gian dài vượt qua mất mát, Ngũ Vịnh Vy tập trung phát triển sự nghiệp và dần chữa lành những tổn thương trong lòng. Khi cuộc sống ổn định hơn, cô được nữ diễn viên Lê Tư giới thiệu làm quen với Luyện Hải Đường, một doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo.

Theo nhiều nguồn tin, Luyện Hải Đường hiểu rõ những biến cố mà Ngũ Vịnh Vy từng trải qua nhưng chưa bao giờ phán xét hay định kiến về quá khứ của cô. Sự chân thành và thấu hiểu của anh đã giúp nữ diễn viên dần mở lòng thêm một lần nữa. Năm 1999, Ngũ Vịnh Vy và Luyện Hải Đường đăng ký kết hôn trong một buổi lễ kín đáo.

Tuổi già bình yên sau nửa đời sóng gió

Khác với những cuộc tình ồn ào thường thấy trong giới giải trí, cuộc hôn nhân của họ diễn ra nhẹ nhàng và bền bỉ theo thời gian. Sau hơn 20 năm chung sống, cả hai vẫn duy trì được sự tôn trọng dành cho nhau, đồng thời giữ không gian riêng trong cuộc sống cá nhân. Tuy nhiên cuộc hôn nhân thứ hai của Ngũ Vịnh Vy không phải lúc nào cũng hoàn toàn êm đềm.

Dù từng đối mặt với nhiều tin đồn về rạn nứt hôn nhân, nữ diễn viên luôn giữ thái độ bình tĩnh và ứng xử nhẹ nhàng Ảnh: Chụp màn hình phim Hào môn dậy sóng

Trong nhiều năm, truyền thông từng nhiều lần đăng tải hình ảnh cho thấy chồng cô xuất hiện thân mật bên những phụ nữ khác, làm dấy lên nghi vấn về những rạn nứt trong hôn nhân. Trước các tin đồn, Ngũ Vịnh Vy luôn giữ thái độ bình tĩnh và không lựa chọn cách phản ứng gay gắt. Cô từng chia sẻ rằng không có cuộc hôn nhân nào hoàn hảo tuyệt đối. Điều quan trọng nhất là hai người vẫn trân trọng và cảm thấy thoải mái khi ở bên nhau. Chính suy nghĩ cởi mở này được cho là đã giúp cô vượt qua nhiều sóng gió và duy trì cuộc hôn nhân bền vững suốt nhiều năm.

Một trong những quyết định nhận được nhiều sự quan tâm nhất của Ngũ Vịnh Vy là việc không sinh con. Nữ diễn viên cho biết cô từng nghĩ đến việc làm mẹ và mong muốn có một gia đình với tiếng cười trẻ nhỏ. Tuy nhiên, sau những biến cố trong cuộc sống và quá trình suy nghĩ kỹ lưỡng, cô quyết định lựa chọn cuộc sống không con cái.

Ngũ Vịnh Vy cho rằng bản thân đã trải qua quá nhiều thăng trầm nên hiểu rõ cuộc sống luôn tiềm ẩn những điều khó lường. Bên cạnh đó, cô và chồng đều yêu thích sự tự do, muốn tận hưởng cuộc sống theo cách riêng thay vì bị ràng buộc bởi những trách nhiệm gia đình truyền thống. Luyện Hải Đường cũng hoàn toàn tôn trọng quyết định của vợ và chưa từng tạo áp lực về chuyện con cái. Nhờ vậy, cả hai có nhiều thời gian dành cho nhau, cùng đi du lịch, tham dự các sự kiện giải trí, gặp gỡ bạn bè và tận hưởng cuộc sống một cách thoải mái.

Ở tuổi 57, Ngũ Vịnh Vy vẫn duy trì được vẻ ngoài trẻ trung và phong thái cuốn hút. Trải qua nhiều sóng gió, nữ diễn viên không còn nét sắc sảo, mạnh mẽ của thời trẻ mà thay vào đó là sự điềm đạm và tự tin của một người phụ nữ từng kinh qua nhiều biến cố.

Về sự nghiệp, cô vẫn hoạt động trong lĩnh vực giải trí. Năm 2023, Ngũ Vịnh Vy ký hợp đồng với Emperor Entertainment Group (EEG), tiếp tục tham gia một số dự án phim ảnh và chương trình truyền hình. Bên cạnh công việc nghệ thuật, cô cũng thường xuyên chia sẻ những câu chuyện về cuộc đời mình một cách cởi mở và chân thành.