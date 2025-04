Mỹ nhân Kristen Stewart kết hôn với bạn gái lâu năm

Kristen Stewart và Dylan Meyer âm thầm kết hôn vào cuối tuần qua ẢNH: BACKGRID

TMZ vừa đưa tin Kristen Stewart và Dylan Meyer đã kết hôn tại Los Angeles (Mỹ) vào ngày 20.4 (giờ địa phương). Trang tin tiết lộ cặp đôi đã cùng trao lời thề tại nhà riêng, sau khi xin được giấy đăng ký kết hôn tại tòa án. Ngày vui của họ có sự chứng kiến, chúc phúc của bạn bè thân thiết, bao gồm nữ diễn viên Ashley Benson cùng chồng cô là Brandon Davis. Hiện, hai nhân vật chính chưa lên tiếng về chuyện này.

Kristen Stewart và Dylan Meyer chính thức công khai mối quan hệ tình cảm thông qua Instagram vào tháng 10.2019. Cặp đôi đính hôn hồi 2021 và âm thầm gắn bó cho đến hiện tại. Nhiều năm qua, cả hai giữ mối quan hệ khá riêng tư, hiếm khi chia sẻ về chuyện tình cảm.

Trong lần xuất hiện trên The Howard Stern show của SiriusXM hồi 2021, Kristen Stewart chia sẻ rằng bạn gái đã nhanh tay hơn cô và là người cầu hôn. Năm 2022, người đẹp 9X từng chia sẻ về kế hoạch đám cưới, cô tiết lộ với Stephen Colbert rằng mình muốn tổ chức một bữa tiệc lớn hay gì đó nhưng bản thân cũng có thể hình dung ra cảnh mình quyết định kết hôn chỉ trong chốc lát. Sao phim Personal Shopper cũng từng tiết lộ trên CBS Sunday Morning rằng đám cưới của mình sẽ diễn ra vào thời điểm thích hợp nhưng sẽ không trì hoãn quá lâu. Thậm chí, cả hai cũng đã bàn đến chuyện có con.

Kristen Stewart và Dylan Meyer gắn bó gần 6 năm qua. Bạn đời của nữ diễn viên hơn cô 2 tuổi, là biên kịch, đạo diễn hoạt động tại Mỹ ẢNH: AFP

Kristen Stewart từng có đời tư phức tạp

Kristen Stewart sinh năm 1990 tại Mỹ, trong gia đình có cha mẹ đều làm việc trong ngành giải trí. Cô bắt đầu diễn xuất từ lúc 8 tuổi rồi trở nên nổi tiếng toàn cầu với vai Bella Swan trong loạt phim The Twilight Saga (gồm các phần: Chạng vạng, Trăng non, Nhật thực, Hừng đông) từ 2008 đến 2012. Ngoài ra, người đẹp còn ghi dấu ấn với loạt tác phẩm: Bạch Tuyết và gã thợ săn, Still Alice, Equals, Những bóng mây của Sils Maria, Personal Shopper…

Kristen Stewart từng khiến bao người ngưỡng mộ với mối tình đẹp bên Robert Pattinson (bạn diễn trong loạt phim Chạng vạng) từ năm 2009. Tuy nhiên, trong thời gian yêu Pattinson, cô lộ ảnh qua lại với đạo diễn Rupert Sanders và bị công chúng chỉ trích dữ dội. Đến năm 2013, cặp sao chính thức đường ai nấy đi. Kristen Stewart công khai là người lưỡng tính, cô từng hẹn hò nhà sản xuất Alicia Cargile, ca sĩ Soko, người mẫu Stella Maxwell… trước khi gắn bó với Dylan Meyer.