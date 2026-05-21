'Mỹ nhân mặt mộc' gây chú ý khi đóng phim Việt giờ vàng là ai?

Lê Trần Thanh Tâm sinh năm 2005 tại Thanh Hóa, gây ấn tượng bởi nhan sắc xinh đẹp cùng chiều cao 1,68 m. Được bạn bè động viên, người đẹp ghi danh thi vào Trường đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội và bất ngờ đỗ thủ khoa. Bước ngoặt này giúp cô có niềm tin hơn vào khả năng diễn xuất của bản thân.

Thanh Tâm được nhiều người ưu ái gọi là “mỹ nhân mặt mộc”, thậm chí được nhận xét có nét giống với một số người đẹp xứ Trung. Từ khi còn ngồi ghế nhà trường, cô gái 10X đã có cơ hội góp mặt trong nhiều dự án phim ảnh, trong đó phải kể đến nhân vật công chúa Tiên Dung trong Huyền tình dạ trạch. Tiếp đó, cô vào vai Thùy Trang trong phim Dưới ô cửa sáng đèn, phát sóng trên VTV3.

Thanh Tâm cho biết: “Tôi đam mê lĩnh vực diễn xuất cháy bỏng, mỗi ngày tôi đều cố gắng vừa học vừa quay phim để tích lũy kinh nghiệm. Tôi luôn tận dụng mọi thời gian rảnh để hoàn thiện bản thân, học hỏi trong trường, ra phim trường học hỏi các anh chị. Tôi luôn trau dồi khả năng diễn xuất để mọi người công nhận chứ không ỷ lại vào ngoại hình”.

Theo nữ diễn viên, được khen ngợi về ngoại hình cũng là lợi thế để cô có cơ hội tham gia những buổi casting nhưng điều đó không làm bản thân chủ quan. Thanh Tâm chia sẻ cô luôn ý thức việc trau dồi về diễn xuất vì không muốn bị đánh giá là “bình hoa di động”. “Khi tham gia phim, mình sẽ không quản sáng đêm, nắng mưa hay xa nhà vài tháng, giờ giấc sinh học đảo lộn để hoàn thành vai diễn. Tuy nhiên, diễn xuất là niềm đam mê của tôi nên tôi cảm thấy vui khi được cống hiến dù vất vả như thế nào”, cô chia sẻ thêm về động lực theo nghề.

Xác định theo lĩnh vực nghệ thuật để phục vụ khán giả, Thanh Tâm luôn hiểu mình sẽ nhận nhiều ý kiến trái chiều. Đối với những lời góp ý phù hợp, người đẹp 21 tuổi chọn cách lắng nghe và hoàn thiện bản thân. Còn với những quan điểm chưa đúng đắn, nữ diễn viên cho rằng cô cũng phải bản lĩnh để tiếp tục làm nghề và cống hiến.

Thanh Tâm nêu quan điểm: “Tôi biết mình không thể làm hài lòng hết tất cả khán giả được. Hành trình mỗi ngày một trưởng thành của tôi sẽ là câu trả lời cho những ai ủng hộ mình”.

Thanh Tâm luôn cố gắng hoàn thành vai diễn chỉn chu nhất. Nên việc có cảnh nóng hay vai phản diện đối với người đẹp 10X là chuyện bình thường. “Với cảnh nóng chỉ cần nó nghệ thuật và cần thiết cho vai diễn và có ê kíp chuyên nghiệp để có phương án bảo hộ, canh góc quay tốt thì tôi cũng luôn cố gắng để hoàn thành. Còn vai phản diện thì tôi từng tham gia rồi. Một diễn viên giỏi phải đa dạng được nhân vật khi lên phim, tránh 1 màu nhàm chán”, Thanh Tâm chia sẻ.

Sở hữu lợi thế về ngoại hình, Thanh Tâm cũng được nhiều bạn bè động viên thi nhan sắc. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, người đẹp ưu tiên thời gian cho việc học và thực hiện đam mê phim ảnh. Nếu có cơ hội, Thanh Tâm không ngại thử sức để có thêm những trải nghiệm cho mình. Bởi cô nghĩ: “Biết đâu, trên phim đạo diễn cần Tâm vào vai hoa hậu nào đó thì mình cũng sẽ làm tốt khi đã từng trải qua một cuộc thi. Dù có thử sức ở nhiều lĩnh vực nhưng diễn xuất vẫn là con đường lâu dài của tôi”.