Mỹ nhân tài năng Bollywood - Surbhi Chandna nổi tiếng hơn nhờ đóng phim 'Xà nữ tái sinh'

Trong phim Xà nữ tái sinh (Naagin mùa 5), người đẹp Surbhi Chandna vào vai Bani Sharma – Nữ thần Xà quốc. Trải qua hơn 10.000 năm chịu tội bởi việc không bảo vệ được Xà tộc, Bani đã được tái sinh cùng người mình yêu – người rắn Hriday (Mohit Sehgal đóng) và cả kẻ thù - thủ lĩnh tộc Đại bàng Veer (Sharad Malhotra thủ vai). Trong lần hồi sinh này, mọi chuyện đã khác khi cô bắt đầu tìm ra những dấu hiệu bất thường về Hriday và một kẻ thù lớn mạnh khác xuất hiện ở kiếp này.

Vai diễn Nữ thần Xà quốc do mỹ nhân nổi tiếng Ấn Độ - Surbhi Chandna đảm nhận, gây ấn tượng mạnh mẽ đối với người xem và đưa tên tuổi Surbhi Chandna tiến lên hàng ngôi sao được yêu thích bậc nhất của phim truyền hình Ấn Độ.

Tuy nhiên, ít ai biết trước khi trở thành nghệ sĩ nổi tiếng, Surbhi Chandna đã từng làm công việc quản lý sự kiện. Khi tìm thấy niềm đam mê với diễn xuất, cô đã từ bỏ công việc cũ, quyết tâm theo đuổi đam mê của mình.

Surbhi Chandna xuất hiện lần đầu trên truyền hình với vai diễn Sweety trong phim Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah, sau đó liên tiếp gây ấn tượng với vai Haya trong Bí mật gia đình họ Khan, vai Annika Oberoi trong Cuộc chiến gia tộc và đặc biệt là vai Bani Singhania trong Xà nữ tái sinh.

Surbhi Chandna luôn lấy được tình cảm của khán giả bởi vẻ ngoài xinh đẹp, nụ cười đầy sức hút, phong cách ăn mặc hiện đại cùng lối diễn xuất ngày một trưởng thành theo thời gian.

Ngoài tham gia phim ảnh, Surbhi Chandna còn được mọi người ưu ái gọi với tên “nữ hoàng mặt mộc”. Cô là một trong những người đi đầu xu hướng làm đẹp thuần tự nhiên, ưu tiên chăm sóc da với nguyên liệu an toàn, tự nấu ăn và luôn chú ý giữ da khỏe mạnh. Cô còn cho biết để hóa thân vào nhân vật Bani, cô đã tiến hành ăn kiêng nghiêm ngặt để đạt được vóc dáng phù hợp cho vai diễn.





Với màn trình diễn ấn tượng của mình trong Xà nữ tái sinh (Naagin mùa 5), Surbhi Chandna đã có thêm 2 thành tích cho "gia tài" giải thưởng của mình, gồm giải Favourite TV Actor tại Nickelodeon Kids' Choice Awards India 2020 và Best Actress Popular tại giải thưởng ITA 2020.

Cả hai người yêu của Surbhi Chandna trong phim Xà nữ tái sinh cũng là những gương mặt đình đám của màn ảnh Bollywood, gồm Mohit Sehgal và Sharad Malhotra.

Mohit Sehgal gây được sự chú ý trong phim điện ảnh Delhii Heights (2007) sau đó tham gia vào nhiều phim truyền hình dài tập và các chương trình như Miley Jab Hum Tum, Dill Mill Gaye, Sarojini ek pehal, Nach Baliy...

Còn Sharad Malhotra lại có mối tình kéo dài gần một thập kỷ ngoài đời thật với nữ diễn viên xinh đẹp Divyanka Tripathi, nhưng mới đây lại bất ngờ “đường ai nấy đi” trong sự tiếc nuối của đông đảo người hâm mộ. Dù không may mắn trong chuyện tình cảm, nhưng sự nghiệp của Sharad lại phát triển khá tốt, anh có trong tay gần 10 giải thưởng danh giá về nghệ thuật ở Ấn Độ tính đến thời điểm hiện tại như: Best Debut (Gương mặt mới xuất sắc), Best Actor Male (Nam diễn viên chính xuất sắc nhất), Best Onscreen Couple (Cặp đôi màn ảnh đẹp nhất)...

Những giải thưởng danh giá trên phần nào công nhận khả năng diễn xuất của dàn diễn viên trong bom tấn Ấn Độ Xà nữ tái sinh (Naagin mùa 5), trong đó có nữ diễn viên đang nổi Surbhi Chandna. Phim tiếp tục phát sóng vào lúc 21 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên TodayTV.