Mỹ nhân 'Tử chiến trên không' nói gì về tin đồn hẹn hò Trương Thế Vinh?

Trở lại màn ảnh rộng với dự ánBóng ma nhà hát, Trâm Anh hóa thân thành Tú Anh, cô gái mang vẻ ngoài gai góc, mạnh mẽ nhưng ẩn chứa bên trong là thế giới nội tâm giàu cảm xúc. Không chỉ đóng vai trò là diễn viên, nhân vật của cô còn là đạo diễn gắn bó mật thiết với Nhà hát Vàng Son, mang trong mình nhiều mối liên kết đặc biệt với nơi chốn đầy hoài niệm này.

Trâm Anh thẳng thắn chia sẻ về tin đồn tình cảm với Trương Thế Vinh, cho biết cô mong được khán giả nhìn nhận qua thực lực và hành trình diễn xuất ẢNH: D.T

Chia sẻ về bước ngoặt mới, nữ diễn viên thừa nhận cô từng đối mặt với không ít áp lực khi phải lần đầu thử sức với bộ môn kịch nghệ. Chỉ với một khoảng thời gian chuẩn bị ngắn ngủi, Trâm Anh phải nỗ lực học hỏi từng bước di chuyển, kỹ thuật xử lý hình thể đặc trưng của sân khấu từ các đồng nghiệp kỳ cựu. Áp lực dường như nhân đôi sau thành công của Tử chiến trên không, khiến cô luôn tự nhắc nhở bản thân phải nỗ lực hết mình cho mỗi dự án. Đối mặt với định kiến "bình hoa di động", Trâm Anh chọn cách im lặng, chứng minh năng lực qua từng vai diễn thay vì đôi co với dư luận. Đặc biệt, khi nhắc đến những ồn ào đời tư, nữ diễn viên thẳng thắn bày tỏ mong muốn được khán giả nhìn nhận qua thực lực và tên tuổi cá nhân, thay vì gắn liền với danh xưng "người yêu tin đồn của ai đó". Với Trâm Anh, chuyện tình cảm cần có một khoảng trời riêng, và hiện tại, sự nghiệp diễn xuất mới là ưu tiên tuyệt đối.

Trâm Anh tên thật là Đỗ Nguyễn Trâm Anh, từng là Á quânThe Face Vietnam 2018. Từ sàn diễn thời trang, cô chuyển hướng sang diễn xuất, góp mặt trong các dự án Cây táo nở hoa, Trại hoa đỏ và bộ phim điện ảnh ‘trăm tỉ’ Tử chiến trên không.