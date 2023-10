Mỹ nhân Venezuela đăng quang Hoa hậu Quốc tế 2023

Tân Hoa hậu Quốc tế Andrea Rubio CHỤP MÀN HÌNH

Chung kết Miss International (Hoa hậu Quốc tế) 2023 khép lại tối 26.10 tại Tokyo (Nhật Bản) với chiến thắng ngoạn mục của người đẹp Andrea Rubio (Venezuela). Cô không giấu được sự ngỡ ngàng, hạnh phúc trong khoảnh khắc được xướng tên và nhận vương miện từ "người tiền nhiệm" Jasmin Selberg (Đức).



Tân Hoa hậu Quốc tế Andrea Rubio sinh năm 1998, là người mẫu, nhà thiết kế thời trang tại quê nhà. Cô đã tốt nghiệp ngành Truyền thông tại đại học ở Colombia, nói được hai ngôn ngữ: tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Andrea Rubio sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào, quyến rũ cùng nét duyên dáng, thanh lịch và chiều cao 1,71 m. Cô có năng khiếu nghệ thuật từ nhỏ, từng theo đuổi các bộ môn: thể dục dụng cụ, nhảy flamenco, múa ballet… Người đẹp 25 tuổi là Hoa hậu Quốc tế thứ 9 đến từ Venezuela. Trước đó, "cường quốc hoa hậu" này từng giành vương miện Miss International các năm: 1985, 1997, 2000, 2003, 2006, 2010, 2015 và 2018.

Andrea Rubio bên cạnh "người tiền nhiệm" Jasmin Selberg CHỤP MÀN HÌNH

Cùng với chiếc vương miện Hoa hậu Quốc tế dành cho Andrea Rubio, danh hiệu á hậu 1 thuộc về người đẹp Colombia - Sofía Osío. Đại diện Peru - Camila Díaz giành ngôi á hậu 2. Người đẹp Nicole Borromeo đến từ Philippines trở thành á hậu 3. Á hậu 4 gọi tên Vanessa Hayes (Bolivia). Đại diện của Việt Nam là người đẹp Phương Nhi gây tiếc nuối khi dừng chân ở top 15 chung cuộc.

Ngoài những danh hiệu chính, ban tổ chức cũng công bố các người đẹp đoạt danh hiệu cấp châu lục. Miss International Africa (châu Phi) gọi tên người đẹp Ghana. Miss International Americas (châu Mỹ) là thí sinh từ Mỹ. Đại diện của Macau được trao danh hiệu Miss International Asia - Pacific (châu Á - Thái Bình Dương) và Miss International Europe (châu Âu) là người đẹp Anh.

Cùng với đó, Miss International 2023 cũng công bố chủ nhân của các giải thưởng phụ. Giải Best National Costume (trang phục dân tộc đẹp nhất) thuộc về thí sinh từ Angola. Giải Best in Evening Gown (trình diễn trang phục dạ hội đẹp nhất) gọi tên đại diện của Indonesia. Miss Fitness (Người đẹp thể thao) là người đẹp Zimbabwe. Người đẹp New Zealand được trao giải Miss Photogenic (Người đẹp ảnh).

Đại diện của Việt Nam là Phương Nhi gây tiếc nuối khi dừng chân ở top 15 CHỤP MÀN HÌNH

Trước đó, 70 thí sinh cùng trải qua phần thi trình diễn trang phục dân tộc, trang phục dạ hội rồi công bố top 15. Các người đẹp được gọi tên bước vào vòng trong gồm: Thái Lan, Panama, Mexico, Peru, Hy Lạp, Bờ Biển Ngà, Bolivia, Cộng hòa Dominica, Việt Nam, Puerto Rico, Philippines, Colombia, Hồng Kông, Venezuela và Malaysia.

Sau phần biểu diễn của nghệ sĩ khách mời, MC chính thức công bố 7 người đẹp xuất sắc nhất tiến gần hơn đến vương miện Hoa hậu Quốc tế 2023: Colombia, Venezuela, Philippines, Mexico, Thái Lan, Bolivia và Peru. Vượt qua hai vòng loại trừ, top 7 bước vào phần thi trả lời câu hỏi ứng xử để chọn ra những gương mặt phù hợp nhất với danh hiệu hoa hậu và 4 á hậu.

Nhan sắc ngọt ngào, quyến rũ của tân Hoa hậu Quốc tế M.I

Trong vòng thi quyết định, Andrea Rubio nhận được câu hỏi: "5 năm kể từ đây, bạn thấy bản thân mình sẽ như thế nào trong lĩnh vực chuyên môn cũng như thăng tiến sự nghiệp. Bạn sẽ làm gì để đạt được nó?". Mỹ nhân 25 tuổi xuất hiện với thần thái rạng rỡ, tự tin và duyên dáng, gửi lời chào bằng tiếng Nhật khiến khán giả phấn khích.

Người đẹp trả lời trôi chảy bằng tiếng Anh: "Trong 5 năm tới, tôi thấy bản thân mình là một người phụ nữ tự lập, làm tốt công việc với kỹ năng giao tiếp của mình. Được đứng ở Miss International cho phép tôi sử dụng nền tảng này để giúp tất cả phụ nữ thấy rằng họ xứng đáng có được những gì hằng mơ ước". Cô cũng chia sẻ mình làm việc với tổ chức về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ đồng thời mong muốn nỗ lực, làm việc chăm chỉ để tuyên truyền những thông điệp của tổ chức Miss International và cho thế giới thấy một phần nhỏ của Nhật Bản (đất nước mà cuộc thi này đặt trụ sở). Phần thể hiện xuất sắc giúp cô đoạt được ngôi vị cao nhất tại Hoa hậu Quốc tế 2023.