Mỹ nhân Việt và quốc tế khoe sắc, kể chuyện thời trang bền vững bằng áo dài

Dàn mỹ nhân khoe sắc rực rỡ tại chương trình nghệ thuật tối 7.3, thuộc khuôn khổ Lễ hội Áo dài TP.HCM 2026 ẢNH: BTC

Lễ hội Áo dài TP.HCM lần thứ 12 năm 2026 liên tục thu hút người dân, du khách qua các hoạt động đa dạng, hấp dẫn. Tối 7.3, chương trình nghệ thuật Áo dài với cuộc sống - Vietnam Beauty Fashion Fest mang đến đêm trình diễn rực rỡ, thăng hoa tại sân khấu chính thuộc đường đi bộ Nguyễn Huệ. Với chủ đề Xanh, chương trình mở ra hành trình sáng tạo nơi tà áo dài truyền thống hòa quyện cùng tinh thần thời trang bền vững.

Đêm diễn gồm 4 chương nghệ thuật: Xanh tinh hoa, Xanh sáng tạo, Xanh mộc bản và Xanh di sản; giới thiệu nhiều thiết kế áo dài ấn tượng qua phần trình diễn của hàng trăm người mẫu, hoa - á hậu và nam vương...

Chương trình mở màn với chương Xanh tinh hoa, mang đến những thiết kế mềm mại, tinh tế trong bộ sưu tập Vàng son và khát vọng của nghệ nhân - nhà thiết kế Trung Đinh. Sải bước trên sân khấu là Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 Đoàn Thiên Ân và Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023 Lê Hoàng Phương ẢNH: BTC

Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy, Hoa hậu Quốc tế 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy và Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 Lương Thùy Linh sánh bước trong những thiết kế gây ấn tượng với độ chuyển màu tinh tế, những đường nét mềm mại, bay bổng. Họ đều là đại sứ tại Lễ hội Áo dài TP.HCM năm nay ẢNH: BTC

Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024 Nguyễn Ngọc Kiều Duy vừa đảm nhận vai trò MC, vừa trình diễn trong bộ sưu tập của nhà thiết kế Trung Đinh. Các thiết kế phát huy tối đa vẻ đẹp mềm mại và khả năng bắt sáng tự nhiên của chất liệu tơ tằm ẢNH: BTC

Trong từng bước di chuyển nhẹ nhàng của các người đẹp, tà áo dài lụa tựa như những dải mây trôi, ôm ấp lấy dáng ngọc và tỏa sáng rạng ngời giữa không gian đầy huyền ảo, đưa giá trị của tơ tằm Việt Nam thăng hoa trên sàn diễn ẢNH: BTC

Bộ sưu tập của nhà thiết kế Trung Đinh ra đời như một lời tôn vinh những giá trị vàng son của nghề tơ lụa Việt Nam, đồng thời gửi gắm khát vọng gìn giữ và đưa tinh hoa truyền thống hòa quyện trong đời sống đương đại ẢNH: BTC

Tiếp nối là chương Xanh sáng tạo với bộ sưu tập Thơm của bộ đôi nhà thiết kế Song Toàn, gây chú ý bởi chất liệu sợi dứa, gắn liền với đời sống và sản xuất nông nghiệp Việt Nam. Từ những sợi tơ dứa gai góc qua quy trình tách sợi, xử lý công phu đã trở thành một loại vải tự nhiên vừa bền bỉ vừa thân thiện với môi trường ẢNH: BTC

Trên nền chất liệu ấy, bộ sưu tập của nhà thiết kế Song Toàn lấy hình ảnh tre xanh làm cảm hứng chủ đạo trong thiết kế họa tiết, được thể hiện bằng ngôn ngữ tạo hình tối giản, cách điệu mềm mại. Các thiết kế chủ yếu sử dụng màu xám khói, xanh nhạt đến xanh đậm của thân tre kết hợp với sắc vàng và trắng của áo dài truyền thống ẢNH: BTC

Hoa hậu Liên lục địa 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc đảm nhận vai trò vedette, nổi bật trên sân khấu với thiết kế giao thoa giữa nét mộc mạc của sợi dứa và sự tinh tế, chỉn chu trong từng đường cắt may ẢNH: BTC

Bộ đôi nhà thiết kế Phạm Sĩ Toàn - Huỳnh Bảo Toàn ẢNH: BTC

Chương Xanh mộc bản giới thiệu bộ sưu tập Dệt mộng của nhà thiết kế Đặng Trọng Minh Châu. Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2024 Võ Lê Quế Anh và Á vương 1 Nam vương Thế giới 2024 Phạm Tuấn Ngọc sánh đôi mở đầu phần trình diễn ẢNH: BTC

Nhà thiết kế đã khéo léo sử dụng sợi đay cùng các kỹ thuật đan, quấn, xếp lớp thủ công, tạo nên những bề mặt texture nổi khối, gợi liên tưởng đến mái tranh, lớp đất nứt và những nhành rơm khô của làng quê Việt Nam ẢNH: BTC

Điểm nhấn của Dệt mộng còn nằm ở hình ảnh mấn đội đầu được xử lý cách điệu giúp tôn lên đường nét khuôn mặt và thể hiện nét văn hóa truyền thống mang chiều sâu hoài niệm ẢNH: BTC

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 Nguyễn Trần Khánh Vân bên cạnh nhà thiết kế ẢNH: BTC

Chương cuối Xanh di sản chiêu đãi khán giả bộ sưu tập Tứ bình phong hoa từ nhà thiết kế Nguyễn Việt Hùng ẢNH: BTC

Từ những thước lụa mềm mại, Nguyễn Việt Hùng đã thổi hồn nghệ thuật để tạo nên bộ sưu tập mà vẻ đẹp của thiên nhiên, con người và văn hóa Á Đông được tái hiện đầy thi vị trên tà áo dài Việt Nam ẢNH: BTC

Lấy cảm hứng từ nghệ thuật tranh tứ bình trong mỹ thuật dân gian, bộ sưu tập tái hiện một thế giới nơi thiên nhiên, con người và đời sống thanh bình hòa quyện với nhau. Những hình tượng quen thuộc như mai - lan - cúc - trúc, hoa đào, hình ảnh tố nữ cùng các lát cắt đời sống ngư - tiều - canh - mục được thể hiện bằng ngôn ngữ hội họa tinh tế trên nền lụa mềm mại ẢNH: BTC

Bộ sưu tập của nhà thiết kế Nguyễn Việt Hùng được trình diễn bởi các người đẹp trong nước lẫn quốc tế, trong đó có màn sải bước duyên dáng của Miss Charm 2025 Anna Blanco (bìa trái) ẢNH: BTC