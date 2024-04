Mỹ nhân 'X-Men' trải lòng về cú sốc khi phải cắt bỏ ngực

Trong cuộc trò chuyện với People cho câu chuyện trang bìa tuần này, Olivia Munn trải lòng về quá trình phẫu thuật cắt bỏ hai bên ngực sau khi được chẩn đoán ung thư và cú sốc mà cô đã phải qua GETTY

Olivia Munn tâm sự rằng vào thời điểm này năm ngoái, đáng lẽ cô đang quay một bộ phim khoa học viễn tưởng ở Đức. Thế nhưng thay vào đó, người đẹp sinh năm 1980 phải gặp nhiều bác sĩ chuyên về ung thư, bác sĩ phẫu thuật ung thư và bác sĩ phẫu thuật tái tạo sau khi phát hiện ung thư xâm lấn giai đoạn 1 ở cả hai vú của cô. Trong vòng 30 ngày, nghệ sĩ này phải trải qua 3 cuộc phẫu thuật, trong đó có phẫu thuật cắt bỏ tuyến vú.



Cô nhớ đến giai đoạn ấy, có quá nhiều thông tin bản thân mà mình phải tiếp nhận, cô cố gắng chuẩn bị đối mặt với mọi thứ nhưng không biết phải làm gì và thừa nhận mọi thứ khó khăn hơn nhiều so với những gì bản thân chờ đợi. "Tôi không phải là người bị ám ảnh bởi cái chết hay sợ hãi nó theo bất kỳ cách nào. Nhưng việc có một đứa con nhỏ ở nhà khiến mọi thứ trở nên đáng sợ hơn nhiều", bà mẹ này nói với People.

Người đẹp có bạn đời ở bên cạnh trong quá trình chiến đấu với bệnh tật. Tháng 3.2024, nữ diễn viên lần đầu tiết lộ về chuyện mắc ung thư OLIVIA MUNN/PEOPLE

Olivia Munn chia sẻ rằng vào ngày 24.5.2023, cô tỉnh dậy sau cuộc phẫu thuật cắt bỏ tuyến vú kéo dài 10 tiếng với phần ngực được băng bó và có thiết bị hỗ trợ. Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ cũng đã phát hiện ra một phần ung thư biểu mô ống (một loại ung thư tiền xâm lấn) ở vú phải của cô. "Nghe tin đó khiến tôi yên tâm vì mình đã đưa ra quyết định đúng đắn", nữ nghệ sĩ nói.

Ba ngày sau, Olivia Munn trở về nhà, nữ diễn may mắn khi bạn đời John Mulaney luôn ở bên động viên, chăm sóc. Một tuần sau ca phẫu thuật, Munn đến kiểm tra tình trạng của mình. Khi những lớp băng ở ngực được tháo ra, tất cả sự phòng thủ của cô đều sụp đổ. "Lần đầu tiên tôi nhìn thấy chính mình, tôi đã bị sốc. Điều đó vô cùng khó khăn", sao phim X-Men: Apocalypse bày tỏ.

Bất chấp phân tích của bác sĩ rằng tình trạng của cô rất ổn, cảm xúc của cô không thể ổn định ngay. Sao phim Magic Mike tâm sự: "Đó là một cú sốc. Sững sờ trước sự thay đổi mới này. Tôi đã có một khoảng thời gian khó khăn đến mức tôi nhớ mình chỉ nhìn vào gương, không có cảm xúc gì, chỉ tiếp thu những gì bác sĩ đang nói". Cô tiếp tục: "Sau đó, khi về đến nhà, cởi bỏ quần áo và nhìn vào gương một lần nữa, đó là lúc tôi thực sự suy sụp".

Olivia Munn xuất hiện rạng rỡ bên John Mulaney tại tiệc hậu Oscar vào tháng 3.2024 AFP

May mắn là sau ca phẫu thuật tái tạo vào mùa thu, Olivia Munn đã thích nghi với những thay đổi trên cơ thể. Nữ diễn viên cũng bắt đầu liệu pháp ức chế hormone vào tháng 11 để giảm thiểu nguy cơ mắc ung thư trong tương lai. Căn bệnh đã khiến cô rơi vào tình trạng mãn kinh do y tế gây ra. Những cơn bốc hỏa, tình trạng tóc thưa, kiệt sức kéo theo sau đó nhưng cô đang cố gắng vượt qua.

Munn cảm thấy hạnh phúc và biết ơn khi mình có cơ hội chiến đấu, điều mà nhiều người ở hoàn cảnh như cô không có lựa chọn. Giờ đây, nghệ sĩ đã "làm hòa" với những vết sẹo, vết lõm sau phẫu thuật và gọi đó là "vết thương chiến đấu". Minh tinh 44 tuổi thấy may mắn khi vẫn được ngắm nhìn con trai ngày một lớn lên đồng thời tập trung vào việc nâng cao nhận thức của phụ nữ về ung thư vú.

Olivia Munn sinh năm 1980 tại Mỹ, có cha mang 3 dòng máu Đức, Ireland và Anh còn mẹ là người Việt gốc Hoa. Cô gia nhập làng giải trí từ năm 1999 với vai trò dẫn chương trình, diễn viên, ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm: Big Stan, Date Night,Magic Mike, Deliver Us from Evil, Mortdecai, The Predator… Đặc biệt, sao nữ 44 tuổi gây chú ý với vai Psylocke trong bộ phim X-Men: Apocalypse (Dị nhân: Khải huyền). Về đời tư, người đẹp gắn bó với diễn viên hài John Mulaney từ năm 2021 và có một con trai hiện hơn 2 tuổi.