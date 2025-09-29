Mỹ nói đang xem xét cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine, kêu gọi Nga 'thức tỉnh'

Washington đang xem xét cung cấp tên lửa Tomahawk tầm bắn xa cho Kyiv, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance cho Fox News biết. Hôm 28.9, ông cho biết Nhà Trắng đang "xem xét" vấn đề này.

Trước đó, một số báo đài, bao gồm Wall Street Journal và The Telegraph, đưa tin Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đặc biệt đề nghị Mỹ cung cấp các tên lửa này trong cuộc gặp với ông Trump bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại New York vào tuần trước.

Theo báo Wall Street Journal, ông Trump không phản đối ý tưởng này và cũng cởi mở trong việc dỡ bỏ các hạn chế để lực lượng Kyiv có thể sử dụng vũ khí do Mỹ sản xuất để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, nhưng ông Trump không đưa ra bất kỳ cam kết cụ thể nào trong cuộc họp. Theo Axios, trước đây tổng thống đã phản đối việc cung cấp Tomahawk cho Ukraine.

Phó tổng thống Vance, trước câu hỏi Washington có cân nhắc bán tên lửa cho các thành viên NATO để các nước đó chuyển giao cho Ukraine hay không, đã trả lời "Chúng tôi chắc chắn đang xem xét".

Khi được hỏi thêm về vấn đề leo thang tiềm ẩn có thể xảy ra sau bước đi như vậy, ông Vance nói rằng ông Trump sẽ là người xác định đường hướng hành động của Washington.

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, ông Keith Kellogg, người cũng nói chuyện với Fox News vào ngày 28.9, cho biết "quyết định vẫn chưa được đưa ra" trong khi xác nhận rằng ông Zelensky đã yêu cầu Trump cung cấp tên lửa Tomahawk. Các tên lửa này có tầm bắn lên đến 2.500 km và có thể được trang bị đầu đạn hạt nhân.

Phát biểu trên đài Fox News, Phó tổng thống Vance cũng kêu gọi Moscow "thức tỉnh và chấp nhận thực tế", khẳng định rằng Nga "không có gì để thể hiện" về quân sự trong cuộc xung đột Ukraine. Phát biểu này cũng tương tự lập trường mà Tổng thống Trump đưa ra gần đây, trong đó ông Trump nói Nga là "hổ giấy" và thúc giục Ukraine "hành động".

Theo Phó tổng thống Vance, lực lượng của Moscow đã "thực sự trì trệ" và "không đạt được nhiều thành quả về lãnh thổ" sau những nỗ lực của mình, trong khi nền kinh tế Nga được cho là "đang trong tình trạng hỗn loạn".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại New York ẢNH: REUTERS

Ông Vance cũng cho biết phía Nga đã từ chối các cuộc họp ba bên với Tổng thống Mỹ Donald Trump và đại diện Ukraine để tìm cách giải quyết cuộc xung đột.

Sau phát biểu của ông Vance, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng gặp ông Trump nếu nhà lãnh đạo Mỹ quyết định nhận lời mời và đến thăm Moscow. Lời mời này đã được đưa ra ngay sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nga tại Alaska vào tháng 8.

Tuy nhiên, Moscow lâu nay vẫn kiên quyết cho rằng một cuộc gặp giữa ông Putin với nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky trước tiên đòi hỏi các cuộc đàm phán hòa bình phải đạt được một số tiến triển.

Hôm 24.9, ông Peskov nói rằng một cuộc gặp "thiếu chuẩn bị" với ông Zelensky sẽ chẳng khác nào "một chiêu trò PR chắc chắn sẽ thất bại".

Moscow cũng nhiều lần cảnh báo rằng việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Kyiv sẽ không thay đổi được tình hình trên chiến trường và chỉ có nguy cơ leo thang hơn nữa, có khả năng dẫn đến một cuộc xung đột trực tiếp giữa Nga và NATO.