Mỹ nói Israel đồng ý ngừng bắn, Hamas đang xem xét

Theo truyền thông Israel, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã nói với gia đình các con tin bị giam giữ ở Dải Gaza rằng Israel chấp thuận một thỏa thuận ngừng bắn được Đặc phái viên Trung Đông của Mỹ Steve Witkoff đề xuất.

Người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt trả lời họp báo ngày 29.5 ẢNH: REUTERS

Văn phòng của ông Netanyahu không xác nhận thông tin này nhưng người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt nói với các phóng viên ở Washington D.C rằng Israel đã đồng ý với đề xuất, theo Reuters.

Bà Leavitt không tiết lộ chi tiết nội dung của kế hoạch. Tuy nhiên, tờ The New York Times dẫn lời một quan chức Israel quen thuộc với đề xuất cho biết giai đoạn đầu tiên sẽ bao gồm lệnh ngừng bắn kéo dài 60 ngày và viện trợ nhân đạo sẽ được chuyển qua các hoạt động do Liên Hiệp Quốc điều hành.

Hamas cho biết họ đang nghiên cứu đề xuất này. Quan chức cấp cao của Hamas Sami Abu Zuhri nói với Reuters rằng nhóm vẫn đang thảo luận.

Tuy nhiên, ông Abu Zuhri cho rằng các điều khoản của đề xuất phản ánh lập trường của Israel và không bao gồm các cam kết chấm dứt chiến sự, rút quân của Israel hay cho phép viện trợ như Hamas yêu cầu.

Những khác biệt sâu sắc giữa Hamas và Israel đã cản trở các nỗ lực trước đó nhằm khôi phục lệnh ngừng bắn, vốn đã sụp đổ vào tháng 3 sau chỉ 2 tháng có hiệu lực.

Israel vẫn kiên quyết rằng Hamas phải bị giải thể về mặt quân sự và chính quyền, và thả toàn bộ 58 con tin còn bị giữ ở Gaza. Hamas đã bác bỏ yêu cầu từ bỏ vũ khí và khẳng định Israel phải rút quân khỏi Gaza và cam kết chấm dứt chiến sự.

Một vụ nổ tại Dải Gaza ngày 29.5 ẢNH: REUTERS

Điều kiện của Hamas

Một quan chức Israel nói với CNN rằng đề xuất hiện tại kêu gọi thả 10 con tin còn sống và 18 con tin đã thiệt mạng, cùng với một lệnh ngừng bắn kéo dài 60 ngày. Quan chức này không cung cấp thông tin chi tiết về việc bắt đầu các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến sự vĩnh viễn, một yêu cầu then chốt của Hamas mà Israel vẫn từ chối chấp nhận.

Theo một quan chức cấp cao của Hamas, nhóm này đã phản hồi đề xuất mới nhất của Đặc phái viên Steve Witkoff bằng 3 điều kiện.

Theo đó, Hamas sẵn sàng đồng ý với việc thả con tin và lệnh ngừng bắn 60 ngày như nêu trong đề xuất của Mỹ, nhưng họ muốn có sự đảm bảo từ Washington rằng các cuộc đàm phán về một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn sẽ tiếp tục diễn ra và giao tranh sẽ không tái diễn sau thời hạn 60 ngày.

Hamas cũng muốn việc viện trợ nhân đạo phải được thực hiện thông qua các kênh của Liên Hiệp Quốc. Cuối cùng, họ yêu cầu quân đội Israel phải rút về các vị trí mà họ đã chiếm giữ vào ngày 2.3 năm nay, trước khi Israel nối lại các chiến dịch quân sự.