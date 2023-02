Mỹ nói khinh khí cầu Trung Quốc có công cụ thu thập tín hiệu liên lạc

Trong một thông báo, Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay nước này đã sử dụng hình ảnh có độ phân giải cao từ các chuyến bay của máy bay trinh sát U-2 để xác định các khả năng của khinh khí cầu Trung Quốc nói trên, theo tờ The New York Times. Bộ Ngoại giao Mỹ còn nói rằng thiết bị của khinh khí cầu Trung Quốc bị bắn hạ "rõ ràng là để giám sát tình báo và không phù hợp với thiết bị trên khinh khí cầu thời tiết".

Cũng theo Bộ Ngoại giao Mỹ, khinh khí cầu Trung Quốc có nhiều ăng-ten trong một mảng "có khả năng thu thập và định vị địa lý thông tin liên lạc". Bộ này còn nói rằng các tấm pin mặt trời trên khinh khí cầu Trung Quốc đủ lớn để tạo ra năng lượng cho việc vận hành "nhiều cảm biến thu thập thông tin tình báo".

Bức ảnh do Hải quân Mỹ cung cấp cho thấy các thủy thủ đang vớt một khinh khí cầu giám sát tầm cao của Trung Quốc ngoài khơi bờ biển bang Nam Carolina ngày 5.2 Reuters

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết thêm chính phủ Mỹ tin rằng công ty sản xuất khinh khí cầu nói trên có quan hệ thương mại trực tiếp với quân đội Trung Quốc (PLA), nhưng không nêu tên công ty.

Mỹ sẽ tìm cách thực hiện hành động chống lại những thực thể Trung Quốc liên kết với PLA mà đã hỗ trợ cho việc khinh khí cầu xâm nhập không phận Mỹ, theo Bộ Ngoại giao Mỹ. "Chúng tôi cũng sẽ xem xét các nỗ lực rộng lớn hơn để vạch trần và giải quyết những hoạt động giám sát quy mô lớn hơn của CHND Trung Hoa vốn gây ra mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của chúng tôi cũng như đối với các đồng minh và đối tác của chúng tôi", Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh.

Mỹ chia sẻ thông tin về khinh khí cầu của Trung Quốc cho 40 quốc gia

Các quan chức Mỹ không biết chính xác loại thông tin liên lạc mà khinh khí cầu Trung Quốc đang cố gắng thu thập và chưa xác định được những địa điểm mà thiết bị này nhắm tới, theo The New York Times dẫn lời các quan chức Mỹ.

Các quan chức Mỹ cho biết thêm chính quyền Tổng thống Joe Biden đã giải mật thông tin mà họ thu thập được về khinh khí cầu bay qua Mỹ vào tuần trước và các hoạt động giám sát bằng khinh khí cầu rộng lớn hơn của PLA nhằm thông báo cho công chúng Mỹ cũng như các quốc gia đồng minh và đối tác về các hoạt động do thám của Trung Quốc, theo The New York Times.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Trung Quốc đối với thông báo trên của phía Mỹ. Tại cuộc họp báo ngày 6.2, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho rằng 2 nước nên xử lý vụ việc khinh khí cầu một cách bình tĩnh, đúng đắn mà không sử dụng vũ lực, đồng thời cho rằng đây là một sự cố "bất ngờ, riêng lẻ".

Quan hệ Mỹ-Trung căng thẳng khi Washington điều tra vụ khinh khí cầu

Trước đó cùng ngày, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ra thông cáo nhắc lại rằng đó là khinh khí cầu dân sự, đồng thời chỉ trích quyết định của Mỹ về việc bắn hạ khinh khí cầu đã "tác động nghiêm trọng và gây tổn hại" đến mối quan hệ song phương.