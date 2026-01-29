Mỹ nói quan hệ với Venezuela tiến triển, không thêm hành động quân sự

Hôm 28.1, Ngoại trưởng Marco Rubio nói với Thượng viện Mỹ rằng các nhà lãnh đạo mới của Venezuela đang hướng tới mối quan hệ chặt chẽ hơn với Washington, do đó không cần thiết phải có thêm hành động quân sự.

Ông Rubio cho biết: "Tôi có thể nói với quý vị ngay bây giờ với sự chắc chắn tuyệt đối, chúng tôi không đặt trong tư thế và cũng không có ý định hoặc dự kiến phải thực hiện bất kỳ hành động quân sự nào ở Venezuela vào bất cứ lúc nào. Sự hiện diện quân sự duy nhất bạn sẽ thấy ở Venezuela là các lính thủy quân lục chiến bảo vệ tại một đại sứ quán. Được chứ. Đó là mục tiêu của chúng tôi. Đó là kỳ vọng của chúng tôi".

Ông Rubio đối mặt với các câu hỏi từ các nghị sĩ quốc hội Mỹ lần đầu tiên kể từ cuộc đột kích bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro vào đầu tháng 1.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trong phiên điều trần về chính sách đối ngoại đối với Venezuela hôm 28.1 ẢNH: REUTERS

Kể từ sau đó, Tổng thống Donald Trump đã chỉ đạo chính quyền làm việc với bà Delcy Rodriguez, một đồng minh của ông Maduro, người đã tuyên thệ nhậm chức tổng thống lâm thời sau khi ông Maduro bị bắt.

"... chúng tôi đã thiết lập điều mà tôi nghĩ cho đến nay là một đường dây liên lạc rất tôn trọng và hiệu quả, khi chúng tôi trải qua giai đoạn ổn định này và hướng tới giai đoạn phục hồi", ông Rubio cho biết thêm.

Nhưng theo Reuters, các báo cáo tình báo Mỹ đã đặt câu hỏi bà Rodriguez có hoàn toàn đồng ý với chiến lược của Mỹ cho Venezuela và liệu bà có ý định chính thức cắt đứt quan hệ với các đối thủ của Mỹ hay không.

Sau đó vào hôm 28.1, ông Rubio đã gặp nhà lãnh đạo phe đối lập Venezuela Maria Corina Machado tại Bộ Ngoại giao, giữa những câu hỏi xoay quanh việc ông Trump có bổ nhiệm bà làm lãnh đạo Venezuela để thay thế ông Maduro hay không.

Lãnh đạo phe đối lập Venezuela Maria Corina cho biết: "Tôi nghĩ rằng cuối cùng, một chính phủ hợp pháp sẽ được quyết định bởi người dân Venezuela. Và đó là điều ông Rubio đã nhấn mạnh, cả ông Rubio lẫn Tổng thống Trump. Và tôi nghĩ đó là điều tất cả chúng ta bảo vệ".

Venezuela sở hữu trữ lượng dầu thô lớn nhất thế giới, và chính quyền ông Trump đã tuyên bố ý định kiểm soát ngành công nghiệp dầu mỏ và doanh thu của thành viên OPEC này trong một thời gian không xác định.