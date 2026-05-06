Mỹ nói vẫn duy trì ngừng bắn với Iran dù có đấu súng ở eo biển Hormuz
La Vi
06/05/2026 13:27 GMT+7

Washington cho biết Iran không vi phạm thỏa thuận ngừng bắn mong manh trong cuộc xung đột ở Trung Đông hôm 5.5, sau vụ đấu súng giữa hai bên vào ngày hôm trước khi lực lượng Mỹ cố gắng mở lại eo biển Hormuz.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth ngày 11.3 cho biết lệnh ngừng bắn mong manh với Iran vẫn được duy trì, cho dù hai nước đã đấu súng ở vùng Vịnh khi tranh giành quyền kiểm soát eo biển Hormuz.

Ông Hegseth cho biết: "Mỹ không tìm kiếm một cuộc chiến. Nhưng cũng không thể cho phép Iran ngăn chặn các nước vô tội và hàng hóa của họ trên tuyến đường thủy quốc tế. Iran rõ ràng là kẻ gây hấn. Quấy rối tàu dân sự, đe dọa người đi biển từ mọi quốc gia một cách bừa bãi và vũ khí hóa một điểm nghẽn chiến lược vì lợi ích tài chính của riêng mình, hoặc ít nhất là đang cố gắng làm vậy".

Quân đội Mỹ cho biết đã đánh chìm 6 tàu nhỏ của Iran và đánh chặn tên lửa hành trình cùng máy bay không người lái (UAV) của Iran, sau khi Tổng thống Donald Trump điều hải quân đến hộ tống các tàu chở dầu bị mắc kẹt trong một chiến dịch kéo dài một ngày mà ông gọi là "Chiến dịch Tự do".

Hoạt động này là nỗ lực mới nhất của ông Trump nhằm chấm dứt sự gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu do Iran phong tỏa tuyến đường thủy trọng yếu ở eo biển Hormuz.

Đáp trả, Iran đã phóng tên lửa vào tàu Mỹ và vào Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), một đồng minh khu vực then chốt của Washington.

Các quan chức Mỹ và Iran đã tổ chức một vòng đàm phán hòa bình trực tiếp, nhưng các nỗ lực sắp xếp thêm các cuộc họp đã thất bại.

Các tàu thuyền trên eo biển Hormuz, Musandam, Oman

ẢNH: REUTERS

Ông Trump tuyên bố các cuộc tấn công của Mỹ - Israel nhằm loại bỏ cái mà ông gọi là mối đe dọa sắp xảy ra từ Iran, với lý do bao gồm chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của nước này.

Hãng tin Reuters mới đây cho hay các đánh giá tình báo Mỹ chỉ ra rằng sau chiến dịch tấn công của Mỹ và Israel vào Iran trong năm nay, thời gian mà Tehran cần thiết để chế tạo bom hạt nhân không thay đổi so với mùa hè năm ngoái. Vào giữa năm 2025, các nhà phân tích ước tính một cuộc tấn công của Mỹ - Israel khi đó đã đẩy lùi khoảng thời gian cần thiết này đến một năm.

Các đánh giá về chương trình hạt nhân của Iran về cơ bản vẫn không thay đổi sau hai tháng xảy ra cuộc chiến mà ông Trump phát động một phần nhằm ngăn Iran chế tạo bom hạt nhân.

