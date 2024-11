'Mỹ nữ xuyên không' Triệu Lộ Tư được khen ngợi trong phim mới

Triệu Lộ Tư thể hiện được hoàn cảnh đáng thương và tính cách không dễ bị khuất phục của nhân vật ẢNH: POSTER PHIM

Ra mắt từ ngày 1.11, Rèm ngọc châu sa nhanh chóng trở thành một trong những sê ri cổ trang gây chú ý, góp phần hâm nóng lại thị trường phim truyền hình Trung Quốc ảm đạm trong cuối năm nay. Tác phẩm nhận về nhiều phản hồi tích cực, từ nhịp phim nhanh gọn, bối cảnh hoành tráng… đến thể hiện của dàn diễn viên, đặc biệt là Triệu Lộ Tư trong vai Đoan Ngọ.

Đoan Ngọ là dạng nữ chính có sức sống mãnh liệt, luôn cố gắng vượt mọi chông gai điển hình trên màn ảnh nhỏ Trung Quốc. Cô bị bắt làm nô lệ săn ngọc từ khi còn nhỏ, trải qua cuộc sống vất vả, bị bắt nạt và hành hạ... Giữa thế cuộc đó, Đoan Ngọ mạnh mẽ và kiên cường chống lại tất cả.

Nữ diễn viên ngâm mình nhiều giờ dưới nước để quay phim ẢNH: POSTER PHIM

Ở các tập đầu tiên, cảnh Đoan Ngọ mò ngọc trai dưới biển trở thành chủ đề được bàn luận. Triệu Lộ Tư tự mình đóng phân đoạn này, gây ấn tượng với vẻ nhanh nhẹn cùng khả năng quản lý biểu cảm dưới nước tốt, khiến người xem xót xa cũng như cảm nhận được sức sống bền bỉ của nhân vật.

Trang QQ (Trung Quốc) tiết lộ những cảnh quay trên của Rèm ngọc châu sa được thực hiện trong thời tiết lạnh giá, khắc nghiệt. Triệu Lộ Tư chấp nhận tự thể hiện để khắc họa phân đoạn này một cách chân thật nhất. Sự hy sinh vì nghệ thuật của nữ diễn viên được dân mạng khen ngợi.

Kỹ năng diễn xuất của Triệu Lộ Tư trong bộ phim được khen ngợi

ẢNH: POSTER PHIM

Đến những tập sau Rèm ngọc châu sa, Triệu Lộ Tư tiếp tục bộc lộ tinh tế cá tính của Đoan Ngọ, vừa thông minh, tỉnh táo nhưng cũng không kém phần bướng bỉnh và dũng cảm khi ứng phó trước mọi hoàn cảnh.

Những khoảnh khắc Đoan Ngọ bị sỉ nhục nhưng ánh mắt bộc lộ rõ sự quyết tâm, không bao giờ bỏ cuộc cũng đem lại nhiều cảm xúc cho người xem. Triệu Lộ Tư thu hút thêm nhiều fan qua vai diễn Đoan Ngọ, một cô gái bề ngoài trông mảnh khảnh và yếu đuối nhưng bên trong rất dũng cảm và ngoan cường.

Rèm ngọc châu sa đang thu về nhiều phản hồi tích cực ẢNH: POSTER PHIM

Nhìn chung, diễn xuất của Triệu Lộ Tư qua gần 10 tập Rèm ngọc châu sa chiếm nhiều cảm tình khán giả. Tạo hình trong phim cũng giúp "mỹ nữ xuyên không" tỏa sáng với vẻ đẹp trong trẻo, thanh thoát hơn so với những tác phẩm trước.

Tuy nhiên, "phản ứng hóa học" giữa cô và bạn diễn Lưu Vũ Ninh chưa bùng nổ như kỳ vọng người xem. Được biết, Rèm ngọc châu sa đánh dấu màn tái hợp của hai diễn viên sau Trường Ca hành.

Triệu Lộ Tư và Lưu Vũ Ninh (trái) chưa có nhiều cảnh tình cảm trong các tập đầu Rèm ngọc châu sa ẢNH: POSTER PHIM

Rèm ngọc châu sa (tựa tiếng Anh: The Story of Pearl Girl) được chuyển thể từ tiểu thuyết Tiền truyện Côn Sơn Ngọc. Nội dung phim xoay quanh cuộc đời sóng gió, sự trưởng thành và con đường đi tìm tự do của Đoan Ngọ (Triệu Lộ Tư đóng). Trong quá trình đó, Đoan Ngọ gia nhập đội buôn của Yến Tử Kinh (Lưu Vũ Ninh). Cả hai từ những hiểu lầm, oán hận trở nên đồng cảm, quyết định sát cánh bên nhau vượt qua khó khăn.

Ngoài Triệu Lộ Tư và Lưu Vũ Ninh, Rèm ngọc châu sa còn quy tụ dàn sao Hoa ngữ Đường Hiểu Thiên, Tạ Khả Dần, Đường Chấn Siêu…