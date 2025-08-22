Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Mỹ phẩm Việt Nam Cocoon chính thức ra mắt tại thị trường Nhật Bản

22/08/2025 18:00 GMT+7

Ngày 20.8, buổi lễ ký kết hợp tác giữa Cocoon và PALTAC, nhà phân phối mỹ phẩm hàng đầu Nhật Bản, đã chính thức đánh dấu cho hành trình đưa mỹ phẩm thuần chay Việt Nam đến với thị trường Nhật Bản.

Mỹ phẩm Việt Nam Cocoon chính thức ra mắt tại thị trường Nhật Bản - Ảnh 1.

Chia sẻ về cột mốc này, ông Phạm Minh Dũng, Giám đốc Kinh doanh & Tiếp thị của Cocoon cho biết: "Sự đón nhận từ một thị trường được mệnh danh là "khó tính bậc nhất châu Á" vừa là thách thức để chúng tôi không ngừng nâng cao chất lượng, vừa là niềm tự hào khi giá trị của mỹ phẩm Việt được ghi nhận. Trong những ngày cả nước đang hân hoan hướng về đại lễ 2/9, Cocoon hạnh phúc được góp thêm một tin vui: thương hiệu Việt vươn ra biển lớn".

Tại thị trường trong nước, Cocoon mang đến đa dạng các sản phẩm làm đẹp dành cho làn da và mái tóc. Đặc biệt, thương hiệu đã tạo nên sự khác biệt thông qua việc tận dụng nguồn nông sản đặc hữu đến từ đất Việt. Cột mốc Cocoon ra mắt tại thị trường Nhật Bản đã phần nào cho thấy được chất lượng mỹ phẩm Việt đang dần đáp ứng được tiêu chuẩn của thế giới và sẵn sàng cạnh tranh cùng các thương hiệu từ nước ngoài.

Ngoài Nhật Bản, Cocoon cũng đã lên kệ tại 14 quốc gia và vùng lãnh thổ khác như: Mỹ, Canada, Úc, Azerbaijan Kazakhstan, Ả Rập Xê Út, UAE, Malaysia… 

