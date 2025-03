Mỹ phạt sàn OKX nửa tỉ USD tội vi phạm luật chống rửa tiền

Báo New York Times cho biết OKX - công ty giao dịch tiền điện tử nước ngoài - đã nhận tội tại Tòa án Quận Manhattan (thành phố New York, Mỹ) về việc hoạt động như một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép nhưng đã tìm kiếm khách hàng ở New York và các tiểu bang khác tại Mỹ.

Song song với việc nhận tội, đại diện sàn giao dịch tiền điện tử OKX cũng đồng ý trả 504 triệu USD tiền phạt. Đến nay sàn tiếp tục hoạt động tại Mỹ.

Theo luật, các công ty tài chính, bao gồm cả các sàn giao dịch tiền điện tử, hoạt động tại Mỹ phải đăng ký với cơ quan quản lý liên bang với tư cách là doanh nghiệp chuyển tiền. Quy định này nhằm tuân thủ luật chống rửa tiền.

Giao diện sàn giao dịch OKX trên điện thoại ẢNH: KHƯƠNG NHA

Các công tố viên liên bang cho biết OKX đã vi phạm trắng trợn yêu cầu đó trong nhiều năm.

Matthew Podolsky, quyền luật sư của Quận phía Nam New York tại Manhattan, cho biết: "Trong hơn bảy năm, OKX cố tình vi phạm luật chống rửa tiền và trốn tránh thực hiện các quy định bắt buộc để ngăn chặn tội phạm lạm dụng hệ thống tài chính của chúng tôi".

Bản nhận tội đã được Christina Deng, một thư ký của công ty có trụ sở tại Hồng Kông soạn sẵn và đọc trước Thẩm phán Katherine Polk Failla. Christina Deng nói: "Chúng tôi vô cùng hối tiếc vì đã không có được giấy phép phù hợp. Thay mặt công ty, chúng tôi xin cảm ơn chính phủ và quý vị".

Quyền luật sư Podolsky tuyên bố việc sàn giao dịch OKX không đăng ký với Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính của Bộ Tài chính, hay FinCEN, đã cho phép hàng tỉ USD giao dịch đáng ngờ được xử lý.

Chính quyền liên bang cho biết chỉ riêng tiền phí giao dịch của khách hàng Mỹ từ năm 2018 đến 2024 trên sàn OKX đã lên đến hàng trăm triệu USD. Dù không được phép giao dịch với khách hàng Mỹ, công ty vẫn tiếp thị sản phẩm, thậm chí tài trợ cho Liên hoan phim Tribeca ở New York.

Phản hồi về án phạt, công ty mẹ của OKX tuyên bố không khách hàng nào của họ bị ảnh hưởng từ phán quyết của tòa án. Số lượng khách hàng Mỹ chỉ "chiếm một tỷ lệ nhỏ" trong tổng số khách hàng toàn cầu của công ty.

Công tố viên liên bang cho biết công ty được giảm 25% tiền phạt vì đã thực hiện các bước khắc phục trong quá trình điều tra.

Bản nhận tội của OKX được đưa ra khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) có thái độ mềm mỏng hơn với nỗ lực quản lý ngành công nghiệp tiền điện tử. Nhiều vụ kiện nhắm vào các công ty tiền số đã được SEC đóng lại. Tổng thống Donald Trump từng tuyên bố trong chiến dịch tranh cử là sẽ yêu cầu SEC ngừng gây khó khăn cho các công ty tiền điện tử.

Không chỉ ở Mỹ, mới đây OKX cũng đang phải đối mặt cáo buộc liên quan đến hành vi rửa tiền của tin tặc trong vụ hack lớn nhất lịch sử. CEO của sàn giao dịch Bybit tố OKX đã để tin tặc "rửa" hàng trăm triệu USD đánh cắp được trong tổng số 1,46 tỉ USD thông qua dịch vụ Web3 của sàn.

Trước OKX, sàn giao dịch Binance cũng từng bị Mỹ phạt về tội rửa tiền. Nhà sáng lập Changpeng Zhao, khi đó là CEO của sàn chịu án tù 4 tháng.

