Mỹ ra cảnh báo toàn cầu đến công dân do chiến sự Trung Đông

Trong thông cáo được đăng trên website Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 22.3, cơ quan này nêu rõ công dân ở nước ngoài nên tuân theo hướng dẫn trong các thông báo an ninh do đại sứ quán hoặc lãnh sự quán Mỹ gần nhất ban hành. Chính phủ Mỹ nêu thêm các cơ sở ngoại giao của Mỹ, bao gồm cả bên ngoài Trung Đông, đã trở thành mục tiêu tấn công.

“Bộ Ngoại giao khuyến cáo người Mỹ trên toàn thế giới, đặc biệt ở Trung Đông, nên hết sức thận trọng. Những giai đoạn đóng cửa không phận có thể gây ra gián đoạn giao thông”, thông cáo có đoạn.

Khói bốc lên tại khuôn viên Đại sứ quán Mỹ ở Iraq ngày 17.3, sau vụ tập kích bằng rốc két và máy bay không người lái ẢNH: REUTERS

Bộ này lưu ý các nhóm ủng hộ Iran có thể nhắm mục tiêu vào các lợi ích khác của Mỹ ở nước ngoài hoặc các địa điểm có liên quan đến nước Mỹ, công dân Mỹ trên toàn thế giới.

Cảnh báo trên được đưa ra sau khi người phát ngôn quân đội Iran Abolfazl Shekarchi tuần trước cảnh báo quan chức Mỹ và Israel sẽ bị nhắm mục tiêu, kể cả khi họ đang ở nước ngoài nghỉ dưỡng hay du lịch. “Ngay cả những địa điểm vui chơi giải trí và du lịch trên khắp thế giới cũng sẽ không an toàn cho họ”, The Times of Israel dẫn lời ông Shekarchi nói hôm 20.3.

So với cảnh báo hôm 2.3, cập nhật mới nhất của Bộ Ngoại giao Mỹ bổ sung thông tin rằng các cơ sở hay địa điểm gắn với lợi ích của Mỹ ngoài khu vực Trung Đông có thể trở thành mục tiêu tấn công.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21.3 cảnh báo Iran có 48 tiếng để mở cửa eo biển Hormuz cho tàu thuyền lưu thông, nếu không Mỹ sẽ tập kích vào các nhà máy điện. Quân đội Iran tuyên bố Tehran sẽ có đáp trả tương ứng nếu Mỹ làm như vậy.

Trả lời phỏng vấn Đài NBC News, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 22.3 bảo vệ ý định tấn công hạ tầng năng lượng, cho rằng: “Đôi khi bạn phải leo thang nếu muốn hạ nhiệt tình hình”.