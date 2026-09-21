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    Thế giới

    Mỹ sắp có Lực lượng AI

    Thụy Miên
    Thụy Miên

    Hôm qua (giờ VN), Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đang xúc tiến việc thành lập cái gọi là Lực lượng AI (trí tuệ nhân tạo), và sẽ bổ nhiệm một quan chức phụ trách lực lượng mới.

    Quyết định thành lập Lực lượng AI được công bố trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump ủng hộ việc đẩy nhanh tốc độ phát triển AI tại Mỹ.

    Lý do thành lập Lực lượng AI

    Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social hôm qua (giờ VN), Tổng thống Trump lên tiếng chỉ trích những người phản đối AI và các trung tâm dữ liệu, vốn là các cơ sở hạ tầng phục vụ cho AI. Nhà lãnh đạo khẳng định sẽ không cho phép ngành công nghiệp này bị đánh sập, và vì lý do đó ông sẽ thành lập Lực lượng AI.

    Chủ nhân Nhà Trắng không cung cấp thông tin chi tiết về cấu trúc, quyền hạn hoặc thành phần của lực lượng mới, mà chỉ nói rằng mô hình sẽ giống như Lực lượng Không gian được ông thành lập trong nhiệm kỳ đầu tiên.

    Mỹ sắp có Lực lượng AI - Ảnh 1.

    Hội nghị AI Horizons ở TP.Pittsburgh (bang Pennsylvania, Mỹ) vào ngày 17.9

    ẢNH: AFP

    Ông cũng không đề cập tên tuổi những ứng viên tiềm năng cho vai trò đứng đầu lực lượng, mà theo nhà lãnh đạo gọi là "quan chức phụ trách AI". "Trong thời gian tới, tôi sẽ công bố quan chức phụ trách lĩnh vực AI, và chỉ những người có IQ cao mới nên ứng tuyển", theo bài đăng trên tài khoản Truth Social của ông Trump.

    Người từng đảm nhiệm vai trò tương tự "quan chức phụ trách AI" trong chính quyền liên bang là ông David Sacks, nhà đầu tư công nghệ nổi tiếng Thung lũng Silicon. Ông Sacks giữ vị trí "quan chức phụ trách AI và tiền số Nhà Trắng" từ tháng 12.2024 đến tháng 3 năm nay thì chấm dứt, theo Reuters.

    Không dung thứ việc kìm hãm AI

    Trong bài đăng trên tài khoản mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump khẳng định chính quyền của ông sẽ phản đối những nỗ lực nhằm hạn chế tốc độ phát triển AI, theo AFP hôm qua. Và Nhà Trắng sẽ sử dụng các hệ thống tư pháp hình sự lẫn dân sự để xử lý các sai phạm về vấn đề này.

    Cũng trong bài đăng này, ông Trump gọi AI là cuộc cách mạng công nghiệp kế tiếp, dự báo AI theo thời gian có thể đóng góp đến 25% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ, nhưng không dẫn nguồn cho ước tính này. "Chúng tôi đang dẫn đầu Trung Quốc và phần còn lại của thế giới, và tôi có ý định giữ nguyên trạng thái đó", Tổng thống Mỹ nhấn mạnh.

    Trong một diễn biến khác, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Phó thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong tối qua (giờ VN) đã gặp nhau tại trụ sở JPMorgan Chase ở khu Manhattan (TP.New York, bang New York, Mỹ). Nội dung cuộc gặp xoay quanh những thỏa thuận tiềm năng về AI, thuế quan và các loại khoáng sản chiến lược, chuẩn bị cho cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng ngày 24.9.

    Trong đó, đàm phán giữa ông Bessent và ông Hà về AI được đánh giá vô cùng quan trọng, vì Mỹ và Trung Quốc là hai thế lực chính thúc đẩy sự phát triển của các công cụ AI tiên tiến. Và đất hiếm cũng đóng vai trò then chốt trong việc sản xuất các công nghệ bán dẫn hiện đại cung cấp năng lực tính toán cho AI.

    Ông Trump muốn đổi tên AI

    Trong một bài đăng khác trên Truth Social ngày 19.9, Tổng thống Mỹ Donald Trump mở cuộc bình chọn tên gọi cho AI ngay trong bài đăng. "Nhiều người cho rằng từ "trí tuệ nhân tạo" không chính xác và không đủ hoa mỹ để chỉ AI. Một cách mô tả chính xác và hay ho hơn cho hiện tượng mới này có thể là Trí tuệ Siêu việt (SI), hoặc Trí tuệ Cực cao (EI) hoặc "Trí tuệ Tối thượng (SI)", ông Trump viết. "Đây là một cuộc bình chọn, và tôi rất mong mọi người tham gia bỏ phiếu! Tên nào là tốt nhất cho "Cuộc cách mạng" đang ngày càng phát triển này?", chủ nhân Nhà Trắng kêu gọi.

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