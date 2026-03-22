Mỹ sắp giao F-16V, Đài Loan sẽ có hơn 200 chiến đấu cơ tiên tiến?

Phó trưởng Cơ quan Phòng vệ Đài Loan Từ Tư Kiệm, cùng với Phó tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ trên không Đài Loan Điền Trung Nghi đã đến thăm dây chuyền lắp ráp chiến đấu cơ F-16V của Tập đoàn Lockheed Martin ở bang Nam Carolina (Mỹ) hôm 16.3. Cơ quan này khẳng định việc giao hàng sẽ bắt đầu trong năm nay, nhưng không nêu chi tiết.

Một chiến đấu cơ F-16V trong một cuộc tập trận Ảnh: AFP

Vào năm 2019, Mỹ đã phê duyệt thương vụ bán 66 F-16V cho vùng lãnh thổ Đài Loan với tổng trị giá 8 tỉ USD, nhưng dự án đã gặp phải nhiều vấn đề, trong đó có sự cố phần mềm, theo Reuters.

Lockheed Martin cho hay đã điều động vài trăm nhân viên để lắp ráp số máy bay còn lại, và "không có tắc nghẽn nào về nguồn cung phụ tùng hay nhân lực, quá trình sản xuất đang diễn ra hết công suất theo lịch trình 2 ca".

Lockheed Martin nhấn mạnh tập đoàn cam kết cung cấp khả năng răn đe tiên tiến để hỗ trợ các mục tiêu an ninh của đảo Đài Loan và tiếp tục hợp tác chặt chẽ với chính phủ Mỹ để đẩy nhanh tiến độ giao hàng nếu có thể.

Vì F-16V là mẫu máy bay mới được thiết kế đặc biệt cho Đài Loan, nên vẫn cần các chuyến bay thử nghiệm liên tục để tinh chỉnh hệ thống của chiến đấu cơ này, và các cuộc thử nghiệm phải được thực hiện một cách cẩn thận, theo Cơ quan Phòng vệ Đài Loan.

Một khi nhận được 66 chiếc F-16V mới từ Mỹ, Đài Loan sẽ có tổng cộng hơn 200 chiến đấu cơ loại này. Đài Loan trước đó đã chuyển đổi 141 chiếc F-16A/B cũ thành F-16V, theo Reuters.

