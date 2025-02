Mỹ sắp thông qua gói vũ khí trị giá 1 tỉ USD cho Israel

The Wall Street Journal ngày 3.2 đưa tin gói vũ khí trên bao gồm Kế hoạch bán vũ khí bao gồm 4.700 quả bom có khối lượng hơn 450 kg/quả, và xe ủi đất bọc thép. Thông tin trên xuất hiện sau khi các phương tiện truyền thông Mỹ cho hay Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu được cho là gặp Tổng thống Mỹ Trump và tỉ phú Elon Musk tại Washington vào ngày 3.2.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Tổng thống Mỹ Trump và tỉ phú Elon Musk (từ trái sang) được cho là gặp nhau tại Washington vào ngày 3.2 ẢNH: James Spiro/X

Trước đó, Thủ tướng Israel Netanyahu hôm 2.2 đã lên đường đến Mỹ để gặp Tổng thống Donald Trump nhằm củng cố mối quan hệ với Washington sau những căng thẳng với chính quyền tiền nhiệm xung quanh cuộc chiến ở Dải Gaza. Tại đây, nhà lãnh đạo Israel sẽ tham gia các cuộc đàm phán hướng đến giai đoạn hai của lệnh ngừng bắn tại Gaza khi ông Netanyahu gặp Đặc phái viên của Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff.

Theo The Times of Israel, Thủ tướng Benjamin Netanyahu ngày 4.2 bắt đầu cuộc họp với đặc phái viên Steve Witkoff. Cuộc họp được tổ chức tại nhà khách Blair House ở Washington, nơi ông Netanyahu đang lưu trú trong tuần này. Ông Witkoff đi cùng với Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Mike Waltz. Thỏa thuận ngừng bắn và thả con tin đang diễn ra ở Gaza là vấn đề quan trọng nhất trong chương trình nghị sự giữa 2 bên.

Người dân đi ngang qua những tòa nhà bị phá hủy ở Thành phố Gaza vào ngày 27.1.2025 ẢNH: AFP

Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Qatar Majed al-Ansari cho biết Doha đang trông cậy vào Tổng thống Mỹ Trump về những nỗ lực đạt được giai đoạn thứ hai của thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza và thả con tin khi ông gặp Thủ tướng Benjamin Netanyahu vào ngày 4.2.

"Chúng tôi hy vọng rằng khi trở về Israel, Thủ tướng Netanyahu sẽ ngay lập tức cử nhóm đàm phán của mình tới Doha để bắt đầu các cuộc đàm phán giai đoạn 2 với đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff và các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục", theo ông Majed al-Ansari.



Israel thả tù nhân Palestine, đe dọa ra tay nếu con tin bị tổn hại

Trong một diễn biến khác, quân đội Israel vẫn được triển khai bên trong một số khu vực của Gaza trong thời gian ngừng bắn với Hamas. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết họ "quyết tâm duy trì đầy đủ các điều khoản của thỏa thuận để trao trả con tin" và "chuẩn bị cho mọi tình huống và sẽ tiếp tục thực hiện mọi hành động cần thiết để ngăn chặn mọi mối đe dọa trực tiếp đối với IDF". IDF cũng kêu gọi người dân Gaza tuân thủ chỉ dẫn và tránh tiếp cận quân đội được triển khai trong khu vực.