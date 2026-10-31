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    Mỹ sẽ bán cho Ukraine 500 tên lửa Patriot trị giá 2,1 tỉ USD

    Mỹ sẽ bán cho Ukraine 500 tên lửa Patriot trị giá 2,1 tỉ USD

    TT Phát triển Nội dung số
    TT Phát triển Nội dung số
    Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 30.10 cho biết đã phê duyệt thương vụ bán 500 tên lửa Patriot PAC-3 cho Ukraine với trị giá ước tính 2,1 tỉ USD.

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