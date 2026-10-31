Mỹ sẽ bán cho Ukraine 500 tên lửa Patriot trị giá 2,1 tỉ USD

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 30.10 cho biết đã phê duyệt thương vụ bán 500 tên lửa Patriot PAC-3 cho Ukraine với trị giá ước tính 2,1 tỉ USD.