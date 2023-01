Mỹ sẽ hỗ trợ Ukraine tấn công bán đảo Crimea?

Tờ The New York Times dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên cho biết sau nhiều tháng do dự, Nhà Trắng hiện đang quay lại với ý tưởng rằng Kyiv có thể “cần sức mạnh” để tiến hành các cuộc tấn công sâu vào các vùng do Nga kiểm soát, cụ thể là bán đảo Crimea.

Tờ báo cho biết: “Các quan chức Mỹ đang thảo luận với Ukraine về việc sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp, từ hệ thống tên lửa HIMARS cho đến xe chiến đấu Bradley để có thể tiếp cận mục tiêu bán đảo Crimea”.

Theo tờ báo, bán đảo Crimea vẫn là một “trọng tâm chính” trong kế hoạch tác chiến của Ukraine.

Vẫn chưa rõ liệu Washington sẽ hỗ trợ như thế nào cho các cuộc tấn công vào khu vực này nhưng nguồn tin cho biết quyết định cung cấp xe chiến đấu bộ binh Bradley cho Ukraine sẽ giúp nước này “tiếp tục tấn công, kể cả việc nhắm vào bán đảo Crimea”.

Tuy nhiên, bất chấp việc Nhà Trắng được cho là cân nhắc việc hỗ trợ Ukraine tấn công vào lãnh thổ do Nga kiểm soát, Tổng thống Joe Biden vẫn tiếp tục từ chối các yêu cầu của Ukraine về việc cung cấp các tên lửa tầm xa và xe tăng chủ lực.

Trước đó ông Biden đã từng cảnh báo những khoản viện trợ như vậy sẽ khiến Moscow quy cho những hành động đó là động thái tham chiến.





Hôm 18.1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price khẳng định Mỹ không đặt bất kỳ “giới hạn” nào đối với các cuộc tấn công của Ukraine hoặc đưa ra “quyết định chọn mục tiêu nào” thay cho Kyiv.

Các quan chức Nga đã nhiều lần tuyên bố rằng các mục tiêu của chiến dịch quân sự ở Ukraine sẽ được hoàn thành cho dù phải mất bao lâu.

Trong bối cảnh Kyiv liên tục kêu gọi sự viện trợ từ Mỹ và các nước phương Tây để có những loại vũ khí tầm xa. Moscow đã nhiều lần cảnh báo Washington và các đồng minh NATO không nên “vượt làn ranh đỏ” và khiến họ trở thành “một bên trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột”.