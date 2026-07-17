Mỹ siết visa sinh viên nước ngoài

Tin liên quan Du học Ý: học gì, ở đâu, có nên đi 'đường tắt' xin visa? Ý có nền giáo dục lâu đời với những trường đại học xuất sắc cả ở thành phố nhỏ. Nền giáo dục Ý mang đến những cơ hội công bằng cho bất kỳ ai có sự chuẩn bị nghiêm túc, và du học sinh Việt Nam tại đây được đánh giá là có "tỷ lệ thành công đáng kinh ngạc". Cùng trò chuyện với Tổng lãnh sự Ý tại TP.HCM Alessandra Tognonato để tìm hiểu những lưu ý quan trọng về chọn ngành, chọn trường và bí quyết xin visa để hành trình du học của bạn trở nên suôn sẻ nhất. Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC 1 Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vn BƯỚC 2 Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải. Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi! LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Bình luận (0) Gửi bình luận Quan tâm nhất Mới nhất Xem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề Mỹ Visa Du học Nhà báo
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