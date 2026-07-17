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Mỹ siết visa sinh viên nước ngoài
Video Thế giới

Mỹ siết visa sinh viên nước ngoài

La Vi - Trí Đỗ
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hoàn tất các quy định siết thời gian lưu trú của sinh viên và nhà báo nước ngoài tại Mỹ, đánh dấu nỗ lực mới nhằm thắt chặt cả các diện nhập cư hợp pháp.

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Du học Ý: học gì, ở đâu, có nên đi 'đường tắt' xin visa?

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