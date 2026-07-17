Mỹ siết visa sinh viên nước ngoài

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hoàn tất các quy định siết thời gian lưu trú của sinh viên và nhà báo nước ngoài tại Mỹ, đánh dấu nỗ lực mới nhằm thắt chặt cả các diện nhập cư hợp pháp.