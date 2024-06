Mỹ Sơn - điểm đến du lịch ấn tượng

Năm 2023, tổng lượng khách tham quan Mỹ Sơn (xã Duy Phú, H.Duy Xuyên, Quảng Nam) đạt 380 nghìn lượt (tăng 344% so với năm 2022); trong đó khách nước ngoài đạt 335 nghìn lượt (tăng 500%). Tổng doanh thu đạt 60,3 tỉ đồng, tăng 360% so với năm 2022. Chỉ riêng quý 1/2024 tổng lượng khách đến tham quan Mỹ Sơn đạt 138.138 lượt khách (tăng 65,7% so với cùng kỳ năm 2023). Tổng doanh thu ước đạt 19,43 tỉ đồng. Đây là những con số vô cùng ấn tượng, phản ánh quá trình phục hồi ngoạn mục của du lịch Mỹ Sơn những năm gần đây.

“Đêm Mỹ Sơn huyền thoại” trở thành điểm du lịch độc đáo, hấp dẫn Mạnh Cường

Từ những "con số biết nói" trên, cho thấy có một sự nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể cán bộ, lãnh đạo đơn vị, nhất là trong công tác quảng bá, xúc tiến, xây dựng hình ảnh, sản phẩm dịch vụ du lịch Mỹ Sơn.

Theo đó, Ban Quản lý (BQL) di sản văn hóa Mỹ Sơn đã đẩy mạnh công tác quảng bá, nâng cao chất lượng dịch vụ; xây dựng và đưa vào biểu diễn tiết mục múa "Đội Ciet" tạo sự đa dạng về văn hóa phi vật thể dân gian Chăm. Dàn dựng biểu diễn các chương trình nghệ thuật "Mùa hạ về bên tháp cổ", "Xuân về tháp cổ", "Đêm Mỹ Sơn huyền thoại"… mang đến những trải nghiệm mới lạ cho du khách. Đưa sản phẩm du lịch chuyển đổi số thuyết minh đa ngôn ngữ vào hoạt động, cùng với sản phẩm thực tế ảo đã tạo sự đa dạng về sản phẩm chuyển đổi số tại khu di sản.

Ngoài việc tạo ra các sản phẩm du lịch độc đáo, Mỹ Sơn đẩy mạnh công tác bảo tồn, trùng tu để phát huy giá trị di sản. Năm 2023 dự án bảo tồn nhóm tháp A với sự hỗ trợ của các chuyên gia Ấn Độ đã chính thức hoàn thành đưa vào đón khách sau nhiều năm thi công, góp phần mở rộng không gian di sản, tôn thêm vẻ đẹp cho Mỹ Sơn. Từ thành công của dự án, đã tạo tiền đề tốt để Mỹ Sơn và các cấp ngành liên quan của tỉnh tiếp tục kết nối chuyên gia ASI, Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam xúc tiến hồ sơ kỹ thuật, nghiên cứu khảo sát, khu tháp F, chuẩn bị các điều kiện cho dự án trùng tu nhóm tháp E, F trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

Ông Nguyễn Công Khiết, Giám đốc BQL di sản văn hóa Mỹ Sơn, cho hay những năm qua du lịch Mỹ Sơn luôn có nhiều thay đổi để đáp ứng nhu cầu của du khách tham quan. Trong đó, việc áp dụng chuyển đổi số trong hoạt động du lịch không chỉ đáp ứng nhu cầu khách tham quan, mang đến những trải nghiệm thú vị, nâng cao chất lượng điểm đến, làm giàu giá trị di sản mà còn thể hiện sự thích ứng, đón đầu xu thế thời đại, góp phần giải quyết hài hòa giữa bài toán phát triển du lịch và bảo tồn di sản tại Mỹ Sơn.