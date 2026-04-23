Thế giới Quân sự

Mỹ sử dụng công nghệ chống UAV của Ukraine dù ban đầu từ chối?

Vi Trân
23/04/2026 08:55 GMT+7

Quân đội Mỹ đã triển khai công nghệ chống UAV của Ukraine tại căn cứ Prince Sultan ở Ả Rập Xê Út trong vài tuần gần đây dù Nhà Trắng ban đầu tuyên bố không cần Kyiv giúp.

Reuters ngày 23.4 dẫn nhiều nguồn thạo tin cho biết Mỹ đã bắt đầu sử dụng công nghệ chống UAV của Ukraine tại căn cứ ở Ả Rập Xê Út, qua đó ngầm xác nhận những lỗ hổng phòng thủ của Mỹ trước các cuộc tấn công bằng UAV từ Iran.

Công nghệ được sử dụng là hệ thống Sky Map, một nền tảng chỉ huy điều khiển giúp phát hiện UAV tấn công từ xa, theo dõi mục tiêu, điều khiển UAV đánh chặn để phản công.

Mỹ sử dụng công nghệ chống UAV của Ukraine dù ban đầu từ chối? - Ảnh 1.

Máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm trên không (AWACS) E-3 Sentry của Mỹ bị phá hủy sau vụ tấn công tại căn cứ Prince Sultan (Ả Rập Xê Út) hồi tháng 3

ẢNH: AFP

Các chuyên gia quân sự Ukraine được cho là đã trực tiếp đến căn cứ Prince Sultan để huấn luyện binh sĩ Mỹ sử dụng hệ thống này. Các đợt tấn công của Iran tại căn cứ đã làm ít nhất một quân nhân thiệt mạng và nhiều máy bay, tòa nhà bị phá hủy.

Sky Map đã được Ukraine dùng rộng rãi trong xung đột với Nga, đặc biệt để đối phó với UAV Shahed do Iran phát triển.

Reuters cho biết quân đội Mỹ cũng đã sử dụng UAV đánh chặn Merops của công ty Project Eagle tại căn cứ Prince Sultan nhưng chưa đạt sự tin cậy. Trong một cuộc thử nghiệm vào tháng này, UAV Merops bị mất kiểm soát và đâm xuống khu nhà vệ sinh của căn cứ.

Mỹ sử dụng công nghệ chống UAV của Ukraine dù ban đầu từ chối? - Ảnh 2.

Quân nhân Ukraine bê một UAV đánh chặn AS3, thuộc hệ thống chống UAV Merops của Mỹ, trong cuộc huấn luyện ngày 10.4

ẢNH: REUTERS

Bên cạnh đó, căn cứ còn được bảo vệ bằng một số hệ thống chống tên lửa và UAV khác như nền tảng chỉ huy và kiểm soát FAAF của Northrop Grumman, UAV đánh chặn Coyote của RTX. UAV này được cho là có giá 100.000 - 125.000 USD mỗi chiếc, đắt hơn nhiều so với các mẫu UAV Iran thường sử dụng.

Giới chuyên gia nhận định rằng việc sử dụng hệ thống của Ukraine cho thấy mạng lưới phòng không của Mỹ đã bộc lộ điểm yếu và chưa được giải quyết. Bên cạnh đó, việc này cũng cho thấy chính quyền Tổng thống Donald Trump đã thay đổi thái độ, sau khi nhà lãnh đạo nói không cần sự giúp đỡ của Ukraine vì công nghệ UAV của Mỹ là số 1. "Chúng tôi không cần sự giúp đỡ của họ trong việc phòng thủ UAV", ông Trump nói với Fox News vào ngày 6.3.

Các bên liên quan chưa bình luận về thông tin của Reuters.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
