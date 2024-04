Mỹ Tâm công bố liveshow ‘My Soul 1981’ được tổ chức tại biển Hồ Tràm

Theo đó, liveshow mang tên My soul 1981 mùa thứ 3 của Mỹ Tâm sẽ được diễn ra tại Hamptons Plaza Hồ Tràm (Bà Rịa - Vũng Tàu) vào tối 11.5.202. Đây là liveshow mà người hâm mộ đã mong chờ suốt thời gian qua từ Mỹ Tâm.

Chuỗi đêm nhạc My soul của Mỹ Tâm trước nay luôn lựa chọn những danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp của Việt Nam để tổ chức, như Đà Lạt (Lâm Đồng), ngọn Hải Đăng ở Hạ Long (Quảng Ninh). Và điểm đến lần này của My soul mùa 3 sẽ là bãi biển Hồ Tràm tuyệt đẹp ở Bà Rịa Vũng Tàu, cạnh cây cầu ngắm biển Hồ Tràm dài nhất Đông Nam Á.

Poster chương trình NSCC

Đây cũng là một sự tinh tế từ Mỹ Tâm khi lựa chọn nơi giao thoa tuyệt vời giữa biển, hoàng hôn, mây trời và ánh trăng để dành tặng fan.

Sau khi công bố thời gian và địa điểm cụ thể, liveshow đã gây xôn xao khi người hâm mộ của Mỹ Tâm ngay lập tức đã đặt trước toàn bộ vé di chuyển, vé khách sạn xung quanh địa điểm tổ chức show. Nhiều fan đã thật sự sẵn sàng để tham gia liveshow trước cả khi ban tổ chức mở cổng đặt vé dù chưa chắc có thể mua được vé hay không.

Mỹ Tâm cũng đã 'nhá hàng' cho là 'không thể bỏ lỡ' liveshow My Soul lần này, bởi đây là đêm nhạc hội đủ các yếu tố khiến khán giả phải 'đắm chìm', như âm nhạc đầy cảm xúc, không gian nên thơ và nhiều tiết mục bất ngờ.

Hình ảnh nữ tính của Mỹ Tâm trong thời gian này NSCC

Lần này, khán giả sẽ vừa được thưởng thức những bản hit từ Mỹ Tâm và khách mời, vừa ngắm hoàng hôn buông xuống cực kỳ lãng mạn trên biển Hồ Tràm. Đêm nhạc hứa hẹn mang đến cho người hâm mộ những ca khúc siêu hit lần đầu tiên được Mỹ Tâm thể hiện tại sân khấu My soul.

My soul là nơi Mỹ Tâm chủ ý muốn tổ chức nhằm gặp gỡ khán giả trong không gian gần gũi và ấm cúng hơn các sân khấu khác. Qua các mùa My soul trước, sự kiện liveshow này đã trở thành thương hiệu mang đậm dấu ấn của Mỹ Tâm trong lòng người hâm mộ với những kỷ lục về lượng vé bán ra trong thời gian cực ngắn. Đó là lý do mà người hâm mộ không khỏi thấp thỏm khi chuẩn bị bước vào một một cuộc săn vé đầy căng thẳng. Thời gian mở bán vé sớm cho My soul 3 của Mỹ Tâm được thông báo là 20 giờ ngày 16.4 với những thông tin chi tiết được tiết lộ kỹ càng trên fanpage Mỹ Tâm.