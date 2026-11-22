Tối 21.11, Mỹ Tâm trở lại với sân khấu cá nhân quy mô lớn tại TP.HCM sau hơn 5 năm kể từ concert Tri âm. Tại khu đô thị Vạn Phúc, 25.000 khán giả reo hò khi cô mở màn See the light 2 bằng liên khúc Họa mi tóc nâu và Tóc nâu môi trầm.

Suốt hơn 4 tiếng, Mỹ Tâm hát 40 ca khúc. Bên cạnh những bản ballad quen thuộc, Mỹ Tâm mang đến loạt bài được phối lại theo phong cách dance. Ở tuổi 45, cô vừa hát vừa thực hiện vũ đạo cùng vũ đoàn. Danh sách 40 ca khúc còn có Chuyện để dành, từng gây chú ý tại đêm diễn ở Mỹ Đình, cùng hai sáng tác mới Hoa nắng và Em vẫn ở đây. Đến Em vẫn ở đây, cô bật khóc khi cảm ơn những người đã cùng mình đi qua trong hành trình sự nghiệp.

Mỹ Tâm vừa hát vừa thực hiện vũ đạo cùng vũ đoàn trong concert kéo dài hơn 4 tiếng ẢNH: D.T

Nhiều khán giả từ các tỉnh, thành đến TP.HCM xem concert, trong đó có những người đã hâm mộ Mỹ Tâm hơn hai thập niên. Khi hát liên khúc Nếu anh đi và Biết khi nào gặp lại, Mỹ Tâm xuống sân khấu, vừa hát vừa bắt tay người hâm mộ.

Đến cổ vũ Mỹ Tâm còn có Đàm Vĩnh Hưng, Vũ Hà, Phương Mỹ Chi… Mai Tài Phến cũng có mặt và ngồi cùng hàng ghế với ba mẹ nữ ca sĩ. Ngay trong phần giao lưu, Mỹ Tâm còn hướng về phía nam diễn viên và "bắn tim". Cử chỉ đáng yêu của cô dành cho Mai Tài Phến là một trong những khoảnh khắc khiến người hâm mộ thích thú tại đêm nhạc. Không chỉ theo dõi các tiết mục biểu diễn, Mai Tài Phến còn nán lại đến cuối chương trình để chờ nữ ca sĩ.

Trước đêm diễn tại TP.HCM, Mỹ Tâm tổ chức concert See the light vào tối 13.12.2025 tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. Đêm nhạc thu hút khoảng 40.000 khán giả, với hơn 30 ca khúc được trình diễn trong gần 4 tiếng.

Mỹ Tâm bắt đầu đi hát từ năm 17 tuổi, tốt nghiệp thủ khoa Nhạc viện TP.HCM. Trong gần 30 năm ca hát, cô phát hành 9 CD và nhận nhiều giải thưởng quốc tế, trong đó có Mnet Asian Music Awards (MAMA) năm 2012, danh hiệu Asia’s Music Legend năm 2014 và giải Nghệ sĩ châu Á có lượng tiêu thụ sản phẩm tốt nhất tại Big Apple Music Awards năm 2015.