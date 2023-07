Mỹ Tâm thừa nhận 21 tuổi vẫn chưa biết yêu

Trở lại sau nhiều năm vắng bóng, tập 1 Vietnam Idol 2023 vừa lên sóng đã nhanh chóng đạt được loạt thành tích ấn tượng như: top 1 rating (tỷ suất người xem) trên VTV3, hơn 300 triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội, vào top thịnh hành YouTube, các từ khóa liên quan như Mỹ Tâm cũng xuất hiện trên top tìm kiếm Google... cho thấy sức hút mạnh mẽ của mùa giải năm nay.



Mỹ Tâm gây chú ý với nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp khi xuất hiện với vai trò giám khảo Vietnam Idol 2023 BTC

Vì lẽ đó, tập tiếp theo của Vietnam Idol 2023 nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Mang đến bản hit triệu view Một cú lừa của Bích Phương, Thanh Giang là thí sinh được ban giám khảo đánh giá cao về ngoại hình và phong cách biểu diễn. Đặc biệt, trong tiết mục của mình, nữ thí sinh còn "lả lướt" đến hai giám khảo nam khiến Mỹ Tâm thích thú.

Nhìn chung, ban giám khảo chưa thật sự đánh giá cao phần thể hiện của Thanh Giang. Tuy nhiên, cả ba giám khảo đều đồng ý trao cho thí sinh này chiếc vé vàng vì nhìn ra được những tiềm năng có thể khai phá ở vòng sau.

Thanh Giang có phong cách thời trang ấn tượng cùng khả năng trình diễn ổn định BTC

Hà An Huy cũng là thí sinh nhận được nhiều sự chú ý trong tập 2 Vietnam Idol 2023, bởi anh từng là quán quân của cuộc thi Bài hát hay nhất phiên bản Big Song Big Deal. Giọng ca 21 tuổi mang đến ca khúc Rơi, do chính anh sáng tác chỉ cách 2 ngày trước vòng ghi hình. Hà An Huy chia sẻ ca khúc này viết về chuyện tình đổ vỡ của mình cách đây 2 tháng khiến Mỹ Tâm lên tiếng: "Em 21 tuổi em còn chưa biết yêu nữa đó anh Tuấn ơi".



Vốn là quán quân của một cuộc thi chuyên về sáng tác, nên ban giám khảo hoàn toàn tin tưởng vào kỹ năng này của nam thí sinh. Mỹ Tâm cho biết: "Em có giọng hát, em có tự tin, mọi thứ ở em bừng sáng. Em làm cho chị cảm giác muốn nghe tiếp một ca khúc bi nhưng không buồn. Bài hát cũng có những cái cao độ, đi nhảy rất là hay. Em sáng tác rất giỏi và chị rất thích". Nhạc sĩ Nguyễn Quang Dũng cũng đồng tình với những nhận xét của Mỹ Tâm về Hà An Huy.

Thí sinh An Huy có tài sáng tác, từng đoạt quán quân tại một cuộc thi trước đó BTC

Trong khi đó, Huy Tuấn là người từng làm việc với Hà An Huy tại Big Song Big Deal nên nam nhạc sĩ nhìn ra được những điều mà thí sinh này cần lưu tâm để không bị "một màu". Trước ý kiến của giám khảo, Hà An Huy cho biết đó cũng là lý do tham gia Vietnam Idol 2023 để tìm kiếm những điều còn ẩn sâu trong bản thân mình.

Sự xuất hiện của thí sinh Nguyễn Hà Minh (19 tuổi), hiện là giảng viên tại trung tâm nghệ thuật đồng thời là sinh viên của Trường cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội càng cho thấy mức độ cạnh tranh của chương trình năm nay. Tự tin thể hiện ca khúc nổi tiếng Giữa đại lộ Đông Tây của quán quân Vietnam Idol năm 2010 - Uyên Linh, Hà Minh nhận được nhiều lời khen ngợi của ban giám khảo và nhanh chóng có được vé vàng.

Hà Minh sở hữu chất giọng cuốn hút, khiến ban giám khảo không thể tin đây là giọng ca mới 19 tuổi BTC

Mỹ Tâm cho biết cô không tin một cô bé 19 tuổi đã có thể hát được như vậy. Trong khi đó, nhạc sĩ Huy Tuấn chia sẻ: "Bài hát này được 'đóng đinh' cho Uyên Linh, rất khó để hát lại và hát khác, vậy mà con lại làm được".

Gây bất ngờ nhất trong tập 2 Vietnam Idol 2023 chính là sự xuất hiện của Quang Trung - nam diễn viên trẻ chuyên trị những vai hài độc đáo. Đặc biệt, Quang Trung cũng từng tham gia dự án điện ảnh Chị trợ lý của anh với Mỹ Tâm nhiều năm về trước. Mang đến ca khúc từng ra mắt Giá như mình đừng yêu nhau, Quang Trung nhận được nhận xét tích cực từ Nguyễn Quang Dũng và Huy Tuấn.

Diễn viên hài Quang Trung nghiêm túc với đam mê ca hát, anh từng cho ra mắt các MV âm nhạc và nhận được sự yêu mến BTC

Trong khi đó, Mỹ Tâm đã chỉ ra khuyết điểm trong phần dự thi của Quang Trung chính là việc lạm dụng rung trong câu hát và lấy hơi sai cách dẫn đến các nốt treo chưa được tốt. Nữ giám khảo xinh đẹp đã khuyên Quang Trung nên về nhờ cô thanh nhạc chỉ lại cách lấy hơi để có thể xử lý tốt hơn.

Vietnam Idol phát sóng vào tối thứ bảy hằng tuần lúc 21 giờ 15 trên VTV3 và YouTube.