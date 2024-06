Mỹ tấn công nhắm vào thủ lĩnh toàn cầu của IS nhưng không rõ kết quả

Chính phủ Mỹ đã công khai xác định Abdulqadir Mumin là người đứng đầu chi nhánh IS ở Somalia, nhưng hai quan chức Mỹ nói rằng trong năm ngoái, Mumin đã âm thầm trở thành thủ lĩnh toàn cầu của tổ chức này, theo NBC News ngày 15.6.

Phía Mỹ vào năm 2016 tuyên bố Abdulqadir Mumin là "tên khủng bố toàn cầu đặc biệt"

Chụp màn hình Msn.com

Bộ Tư lệnh Châu Phi (AFRICOM) của Mỹ đưa ra một tuyên bố vào ngày 31.5 rằng họ đã tiến hành một cuộc không kích chống IS ở một khu vực hẻo lánh cách thành phố Bosaso của Somalia 81 km về phía đông nam và tiêu diệt 3 thành viên.

Tuy nhiên, tuyên bố của AFRICOM không cho biết Mỹ đang nhắm tới mục tiêu nào hoặc ai đã thiệt mạng, nhưng khẳng định không có dân thường nào thiệt mạng trong cuộc tấn công.

Ba quan chức Mỹ mới đây tiết lộ rằng Mumin là mục tiêu của cuộc không kích nói trên, dù họ chưa có xác nhận về cái chết của Mumin.

Một quan chức cấp cao của Mỹ xác nhận rằng quân đội nước này đã thực hiện một cuộc tấn công nhắm vào một mục tiêu cấp cao của IS ở Somalia, nhưng từ chối cung cấp tên của cá nhân đó và nói rằng Mỹ vẫn đang nỗ lực xác minh kết quả.

Một quan chức quốc phòng cấp cao đánh giá IS ở Somalia tương đối nhỏ, chỉ có tổng cộng 100 đến 200 thành viên, tất cả đều hoạt động ở phía bắc Somalia. Nhưng còn có các nhóm nhỏ khác của IS trên khắp các vùng của châu Phi, bao gồm Libya, Cộng hòa Dân chủ Congo và Mozambique.

Theo các cơ quan tình báo Mỹ, IS vẫn còn hàng ngàn thành viên trên toàn thế giới, chủ yếu ở miền bắc Iraq và đông bắc Syria.

Tuy nhiên vì Mỹ đã chống lại sự lãnh đạo của IS ở Iraq và Syria một cách hiệu quả, các thủ lĩnh IS xem châu Phi là "nơi mà họ nên đầu tư, nơi họ có thể hoạt động tốt hơn và tự do hơn, đồng thời họ muốn mở rộng các nhánh của IS ở đó".

Vị quan chức cấp cao nói trên cho rằng các chi nhánh khắp châu Phi đã mở rộng nhờ định hướng chiến lược từ giới thủ lĩnh IS.

NBC News còn dẫn lời vị quan chức cho rằng các thành viên IS ở Somalia hoạt động hiệu quả hơn theo một số cách nhất định so với "các mạng lưới khủng bố khác" đang hoạt động ở nước này, bao gồm trốn tránh Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) và Interpol, cũng như chia sẻ chiến thuật và kỹ thuật của chúng với nhau.

Phía Mỹ khẳng định Mumin chịu trách nhiệm về những cuộc tấn công chết người trên khắp Somalia trong thập niên qua, trong đó có vụ ám sát một quan chức tư pháp tại nhà nạn nhân năm 2019.

Năm 2016, Mỹ tuyên bố Mumin là "tên khủng bố toàn cầu đặc biệt", nói rằng Mumin có nguy cơ đáng kể khi thực hiện các "hành động khủng bố" đe dọa an ninh của công dân Mỹ hoặc an ninh quốc gia, chính sách đối ngoại hoặc nền kinh tế của Mỹ.

Hai quan chức Mỹ nói rằng việc Mumin lên nắm quyền với tư cách là thủ lĩnh toàn cầu mới nhất của IS không được biết đến rộng rãi. Mumin kế nhiệm Abu al-Hasan al-Hashimi al-Qurashi, sau khi al-Qurashi bị giết ở Syria vào cuối năm 2022, theo NBC News.