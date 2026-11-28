Mỹ tấn công tàu nghi vượt lệnh phong tỏa, Iran nói bắn đuổi F-16

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết lực lượng Mỹ đã vô hiệu hóa hệ thống đẩy của một tàu chở hàng rời tại vịnh Oman.