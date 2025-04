Mỹ tập kích cảng nhiên liệu lớn của Houthi

"Hôm nay, lực lượng Mỹ đã hành động để loại bỏ nguồn nhiên liệu này cho lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn", CENTCOM cho biết trong một bài đăng trên X. Cơ quan này cũng cho hay thêm rằng mục đích là tấn công Houthi về mặt kinh tế chứ không phải gây hại cho người dân Yemen.

AFP dẫn lời phát ngôn viên của cơ quan y tế Houthi Anees Alasbahi cho hay: "13 công nhân và nhân viên tại Ras Issa đã thiệt mạng và 30 người khác bị thương trong cuộc tấn công của Mỹ vào cảng".

Một máy bay chiến đấu Mỹ tham gia nhiệm vụ chống lực lượng Houthi tại Yemen ngày 18.3.2025 ẢNH: REUTERS

Trước đó, Mỹ ngày 16.4 tiến hành hàng chục cuộc không kích vào thành phố Sanaa do Houthi kiểm soát ở Yemen, theo The Times of Israel. Kênh truyền hình Al-Masirah (Yemen) cùng ngày đưa tin Mỹ đã thực hiện 14 cuộc không kích nhằm vào khu vực Al-Hafa, quận Al-Sabeen (Sanaa).

Quân đội Mỹ những tuần gần đây tiến hành nhiều đợt oanh tạc quy mô lớn vào mục tiêu Houthi ở Yemen, nhằm đáp trả chiến dịch tập kích tuyến hàng hải quốc tế ở biển Đỏ và vịnh Aden.

Trong một diễn biến khác, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 17.4 cáo buộc công ty Công nghệ vệ tinh Chang Guang (Trung Quốc) trực tiếp hỗ trợ các cuộc tấn công của Houthi nhằm vào lợi ích của Mỹ, đồng thời nhấn mạnh động thái này là "không thể chấp nhận được".

Trước đó, Financial Times dẫn lời các quan chức Mỹ cáo buộc công ty vệ tinh này đã cung cấp hình ảnh cho Houthi để nhắm mục tiêu vào các tàu chiến Washington và tàu quốc tế ở biển Đỏ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tammy Bruce phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ rằng: "Chúng tôi có thể xác nhận báo cáo rằng Công ty TNHH Công nghệ vệ tinh Chang Guang đang trực tiếp hỗ trợ các cuộc tấn công khủng bố của lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn nhằm vào các lợi ích của Mỹ". Bà Bruce cáo buộc công ty trên vẫn tiếp tục hỗ trợ Houthi mặc dù Mỹ đã đàm phán với Trung Quốc về vấn đề này.

Phát ngôn viên của Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ Lưu Bằng Vũ cho biết ông không nắm rõ tình hình nên không đưa ra bình luận. Công ty Chang Guang cũng chưa bình luận về thông tin từ phía Mỹ.