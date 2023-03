Mỹ thông qua dự luật cấm TikTok

Ngày 1.3, Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật cho phép chính quyền Tổng thống Joe Biden cấm TikTok với 24 phiếu ủng hộ, 16 phiếu phản đối. Phần mềm chia sẻ video của Trung Quốc hiện có trên 100 triệu người dùng tại Mỹ.

Dự luật không cụ thể hóa phương thức triển khai lệnh cấm, nhưng "mở cửa" cho chính quyền cấm mọi giao dịch liên quan đến nền tảng được cho là rủi ro với an ninh quốc gia. Nếu lệnh cấm được ban hành, các cá nhân sinh sống tại Mỹ không thể tiếp cận, tải ứng dụng TikTok về thiết bị di động và sử dụng.

Ngoài TikTok, dự luật cũng yêu cầu chính quyền ông Biden áp lệnh tương tự với "mọi thực thể" có khả năng chuyển dữ liệu cá nhân nhạy cảm đến tổ chức chịu ảnh hưởng của Trung Quốc.

Mỹ lo ngại TikTok trở thành mối đe dọa cho an ninh quốc gia Reuters

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, ông Michael McCaul (đảng Cộng hòa) phát biểu: "TikTok là mối đe dọa cho an ninh quốc gia. Bất cứ ai tải TikTok về máy đều đồng nghĩa mở 'cửa hậu' tiếp cận thông tin cá nhân của họ". Ông McCaul còn ví von điều này như "khí cầu do thám trên điện thoại", đề cập đến những vấn đề liên quan đến việc bắn hạ khinh khí cầu do thám tại Mỹ thời gian gần đây.

Nội các ông Biden chưa đưa ra quan điểm cụ thể về dự luật. Nhưng trước khi trình lên Tổng thống ký ban hành, dự luật cần được thông qua tại Hạ viện lẫn Thượng viện. Phát ngôn viên Nhà Trắng Karine Jean-Pierre bình luận: "TikTok tạo ra rắc rối và chúng ta cần quan tâm vì liên quan đến dữ liệu của Mỹ".

Trước động thái của Mỹ, phía TikTok cho rằng cấm nền tảng này đồng nghĩa cấm xuất khẩu văn hóa và các giá trị của Mỹ đến hàng tỉ người dùng ứng dụng này trên toàn cầu. Nhưng không chỉ Mỹ, phương Tây nói chung cũng đang giám sát ngày càng chặt ứng dụng này do lo ngại việc thu thập dữ liệu cá nhân.

Cuối tháng 2, Washington yêu cầu cơ quan chính phủ phải gỡ TikTok khỏi mọi hệ thống và thiết bị liên bang trong vòng 30 ngày. Trên 30 bang tại Mỹ, Canada cùng nhiều cơ quan của Liên minh châu Âu (EU) cũng cấm tải TikTok lên thiết bị công.