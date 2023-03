Mỹ thực hiện kế hoạch gửi xe tăng Abrams cho Ukraine, ông Putin có thể ‘đổi chiến lược’

Vào đầu năm nay, Lầu Năm Góc tuyên bố sẽ gửi cho Ukraine xe tăng Abrams do General Dynamics Land Systems sản xuất. Kể từ đó, các quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết họ đang cân nhắc nhiều lựa chọn, bao gồm chế tạo xe tăng mới hoặc rút các xe tăng cũ hiện có từ kho của Mỹ, theo báo Defense News.

Tuy nhiên, phát biểu trong một chương trình do Defense News tổ chức, ông Doug Bush, trưởng phụ trách mua sắm của Lục quân Mỹ, ngày 8.3 tiết lộ Lục quân Mỹ đã có một kế hoạch gửi xe tăng cho Ukraine. "Chúng tôi đang thực hiện kế hoạch đó. Chúng tôi không thể cung cấp chi tiết", ông Bush nói.





Binh sĩ Mỹ đứng gần xe tăng M1/A2 Abrams bên ngoài hội trường của Cuộc Triển lãm Công nghiệp quốc phòng quốc tế lần thứ 30 ở Kielce, Ba Lan ngày 5.9.2022 Reuters

Cuối tháng trước, Bộ trưởng Lục quân Mỹ Christine Wormuth cho biết Lục Quân Mỹ sẽ không thể đưa xe tăng tới Ukraine trong vài tháng trước mắt và có thể Ukraine sẽ không nhận được xe tăng Mỹ trước cuối năm nay.

Ông Bush cho hay Lầu Năm Góc chưa sẵn sàng công bố thời gian chuyển giao xe tăng Abrams cho Ukraine và có khả năng sẽ không bao giờ công bố lịch trình "chính xác".



Xem nhanh: Ngày 377, Nga, Ukraine nêu lý do giành giật Bakhmut; không quân Nga còn lợi thế gì?

Ông Bush cho biết thêm: "Chúng tôi không muốn cho người Nga biết chắc chắn về thời điểm một thứ gì đó sẽ đến, nhưng những nỗ lực đang được tiến hành để làm điều đó càng nhanh càng tốt".

Trong khi đó, Giám đốc tình báo quốc gia Mỹ Avril Haines ngày 8.3 cho rằng Nga có thể chuyển sang chiến lược nắm giữ và bảo vệ các vị trí hiện có do nước này thiếu vũ khí và binh sĩ để giành được những phần lãnh thổ đáng kể ở Ukraine trong năm nay, theo tờ The New York Times.

Cũng theo bà Haines, sau những thất bại gần đây trên chiến trường, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bắt đầu nhận ra những thách thức mà các lực lượng Nga đang phải đối mặt và có thể điều chỉnh chiến lược của mình trong ngắn hạn.

Phát biểu trước Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ, bà Haines cho rằng Moscow có thể chọn việc kéo dài cuộc xung đột tại Ukraine như là khả năng tốt nhất để đạt được các mục tiêu chiến lược của mình. Điều đó cũng có nghĩa Nga có thể trì hoãn các hoạt động tấn công trong thời gian dài.

"Khi cuộc tấn công của Nga tiếp diễn, họ vẫn phải chịu tỷ lệ thương vong cao", bà Haines đánh giá. Ngoài tổn thất về nhân lực, quân đội Nga bị cho là đang gặp phải những vấn đề nghiêm trọng về tinh thần và thiếu hụt đạn dược.

"Nếu không bắt đầu động viên quân đội bắt buộc và tìm nguồn cung cấp đạn dược đáng kể từ bên thứ ba, Nga sẽ ngày càng gặp nhiều thách thức hơn trong việc duy trì mức độ hoạt động tấn công hiện tại trong những tháng tới", bà Haines đánh giá thêm.

Tổng thống Ukraine nói vì sao vẫn phải dồn quân cố thủ Bakhmut?

Cũng theo bà Haines, Nga đang đạt được "tiến bộ ngày càng tăng" tại thành phố Bakhmut đang bị bao vây ở tỉnh Donetsk thuộc miền đông Ukraine, nhưng đó không phải là một "mục tiêu chiến lược đặc biệt".

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với tiết lộ trên của ông Bush cũng như đánh giá của bà Haines.