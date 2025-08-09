Mỹ tính dùng quân đội đối phó các băng nhóm ma túy

Theo The New York Times ngày 8.8, ông Trump đã chỉ đạo Lầu Năm Góc sử dụng sức mạnh quân sự chống lại các băng nhóm bị coi là tổ chức khủng bố. Trong đó, Mỹ hồi tháng 2 đã liệt băng nhóm Tren de Aragua bắt nguồn từ Venezuela, Sinaloa Cartel từ Mexico và 6 băng nhóm ma túy khác vào danh sách tổ chức khủng bố nước ngoài.

Thủy quân lục chiến Mỹ huấn luyện tuần tra tại Guatemala năm 2010 ẢNH: THỦY QUÂN LỤC CHIẾN MỸ

Tờ The Wall Street Journal cho biết Tổng thống Trump đã ra lệnh chuẩn bị các phương án, với việc sử dụng lực lượng đặc nhiệm và cung cấp hỗ trợ tình báo. Các phương án và hành động cũng được đảm bảo sẽ được phối hợp với các đối tác nước ngoài.

Nhà Trắng không phản hồi về những thông tin trên. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói rằng chính quyền giờ đây có thể sử dụng quân đội đối phó với các băng nhóm ma túy.

“Chúng ta phải bắt đầu xem các băng nhóm đó là những tổ chức khủng bố, không phải những tổ chức buôn ma túy thông thường. Đây không còn chỉ là vấn đề của cơ quan thực thi pháp luật nữa. Nó đã trở thành vấn đề an ninh quốc gia”, Reuters ngày 8.8 dẫn lời ông Rubio nói.

Một quan chức Mỹ xác nhận động thái trên, tuy nhiên nói thêm sẽ chưa lập tức có hành động quân sự, cũng như chưa rõ liệu phương án cụ thể nào sẽ được triển khai liên quan quân đội.

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum hôm 8.8 bác bỏ thông tin nói rằng Mỹ sẽ hành động quân sự trên lãnh thổ Mexico để nhắm vào băng đảng ma túy, và nhấn mạnh rằng hai nước đang hợp tác để đối phó, theo AFP.