Mỹ tố Trung Quốc bắt tàu treo cờ Panama sau phán quyết về kênh đào

"Trung Quốc đã gia tăng mạnh việc bắt giữ các tàu treo cờ Panama tại các cảng của Trung Quốc dưới danh nghĩa kiểm soát cảng, vượt xa các chuẩn mực lịch sử", Ủy ban Hàng hải liên bang Mỹ thông báo trong một tuyên bố hôm 26.3, theo AFP.

Tuyên bố cho rằng việc kiểm tra của Trung Quốc dường như nhằm "trừng phạt Panama sau khi yêu cầu chuyển giao tài sản cảng từ Hutchison".

Một tàu chở hàng của công ty vận tải biển Trung Quốc COSCO đang chờ đi qua kênh đào Panama vào ngày 13.3 Ảnh: AFP

Trước đó vào tháng 1, một tòa án Panama đã phán quyết rằng hợp đồng cho phép Công ty Cảng Panama (PPC), một công ty con của tập đoàn CK Hutchison (Hồng Kông) quản lý các cảng Balboa và Cristobal thuộc Kênh đào Panama từ năm 1997 là "vi hiến".

Phán quyết của tòa án ở Panama là động thái pháp lý mới nhất gây xáo động kênh đào Panama, nơi xử lý khoảng 40% lượng container hàng hóa của Mỹ và 5% thương mại thế giới, theo AFP.

Vào tháng 2, Công ty Cảng Panama đã đệ đơn kiện lên Phòng Thương mại Quốc tế (ICC) tại Paris (Pháp) để yêu cầu Panama bồi thường ít nhất 2 tỉ USD, theo AFP.

Khi được hỏi về cáo buộc bắt giữ tàu nói trên tại một cuộc họp báo hôm nay 27.3, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm nhấn mạnh lập trường của Trung Quốc về vấn đề cảng ở Panama là "rõ ràng", và "những bình luận vô căn cứ lặp đi lặp lại của Mỹ chỉ cho thấy âm mưu chiếm đoạt kênh đào". Tuy nhiên, ông Lâm không trực tiếp đề cập cáo buộc bắt giữ tàu.

Panama đã bị cuốn vào căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh, với việc Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi năm ngoái tuyên bố rằng Trung Quốc là bên thực sự điều hành kênh đào Panama, theo AFP.