My Trầm 'Nghệ sĩ PMU' Việt Nam: Hành trình chinh phục sân khấu làm đẹp quốc tế

My Trầm sở hữu chuyên môn ngày càng được công nhận rộng rãi thông qua các vai trò giám khảo, diễn giả, nhà đào tạo và khách mời VIP. Trong lĩnh vực đòi hỏi cao về độ chính xác, tỷ lệ cân đối, tư duy màu sắc và sự am hiểu cấu trúc da, cô đã xây dựng dấu ấn riêng bằng nền tảng kỹ thuật vững chắc và kinh nghiệm thực tiễn.

Hồ sơ quốc tế của cô gắn liền với nhiều sự kiện PMU đáng chú ý như WULOP Ireland 2024, PMU Indonesia Festival 2024, The Soul of Magic Brows Artistry 2025 tại Việt Nam, Browista Indonesia 2025, Browista Japan 2025, Browista Vietnam 2025, PMU Universe Awards 2026 và Global Beauty Health & Culture World Championship 2026 tại Nhật Bản.

Việc liên tục được mời tham gia với vai trò giám khảo, diễn giả và khách mời chuyên môn, đặc biệt ở các hạng mục thi trực tiếp trên mẫu thật như: hairstroke, ombre brows và phun môi, cho thấy năng lực của My Trầm ngày càng được ghi nhận trong cộng đồng PMU quốc tế.

PMU hiện đại không chỉ đặt ra yêu cầu cao về thẩm mỹ mà còn đòi hỏi sự am hiểu sâu về phản ứng của da, khả năng giữ màu, lực đi kim và sự ổn định sắc tố sau lành. Chính nền tảng chuyên môn này đã giúp My Trầm từng bước tạo dựng uy tín tại nhiều sân khấu nghề nghiệp quốc tế.

Những dấu ấn khẳng định vị thế quốc tế

Một trong những dấu ấn đáng chú ý là lời mời từ Ban tổ chức WULOP Ireland 2024 - sự kiện thuộc hệ thống WULOP, nơi quy tụ nhiều nghệ sĩ và chuyên gia PMU quốc tế. My Trầm được mời tham gia với vai trò Diễn giả khách mời/Giám khảo VIP, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong hành trình đưa chuyên môn của nghệ sĩ Việt đến gần hơn với cộng đồng PMU thế giới.

Sự hiện diện tại PMU Indonesia Festival 2024 tiếp tục mở rộng dấu ấn của cô tại Đông Nam Á. Đây là nơi các chuyên gia, nghệ sĩ và thương hiệu trong ngành gặp gỡ, trình diễn kỹ thuật và trao đổi những xu hướng mới, tạo nên mạng lưới kết nối chuyên môn vượt ra ngoài biên giới.

Bản lĩnh cầm cân nảy mực tại các đấu trường lớn

Vai trò giám khảo là một trong những dấu ấn nổi bật trong hành trình nghề nghiệp của My Trầm. Đặc biệt, chấm thi trực tiếp trên mẫu thật đòi hỏi khả năng quan sát và thẩm định chính xác nhiều yếu tố như: kỹ thuật hairstroke, bố cục, lực kim, mật độ shading, mức độ tác động lên da và sự cân đối tổng thể.

Tại Browista Indonesia 2025, My Trầm tham gia đánh giá ba hạng mục chuyên môn gồm: hairstroke, ombre brows và phun môi. Việc đảm nhận nhiều hạng mục khác nhau thể hiện nền tảng chuyên môn đa dạng của cô, từ kỹ thuật tạo sợi tự nhiên, kiểm soát chuyển sắc đến màu sắc và tỷ lệ dáng môi.

Hành trình của cô tiếp tục mở rộng tại Browista Japan 2025, nơi quy tụ cộng đồng nghệ sĩ và chuyên gia PMU quốc tế. Việc tham gia các hoạt động chuyên môn tại Nhật Bản - thị trường nổi tiếng với yêu cầu cao về sự chính xác và tính chỉn chu - mang đến cơ hội để My Trầm trao đổi kỹ thuật và kết nối cùng nhiều nghệ sĩ quốc tế.

Khẳng định ảnh hưởng tại quê nhà và sứ mệnh giáo dục

Tại Việt Nam, My Trầm ghi dấu qua The Soul of Magic Brows Artistry 2025 - sự kiện quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực thiết kế sợi và kỹ thuật chân mày hiện đại, cho thấy cô không chỉ mở rộng hoạt động quốc tế mà còn duy trì vai trò tích cực trong cộng đồng PMU Việt Nam.

Tại Browista Vietnam 2025 ở TP.HCM, sự kiện quy tụ đông đảo nghệ sĩ, master, influencer và khách mời quốc tế, My Trầm tiếp tục đảm nhận vai trò chuyên môn, góp phần kết nối cộng đồng nghệ sĩ Việt Nam với mạng lưới PMU quốc tế.

Hồ sơ hoạt động của cô tiếp tục được mở rộng với PMU Universe Awards 2026 và Global Beauty Health & Culture World Championship 2026 tại Nhật Bản, cho thấy sự hiện diện ngày càng rõ nét của My Trầm tại nhiều thị trường và sân khấu chuyên môn quốc tế.

Lời kết

Hành trình của My Trầm là một phần trong sự vươn lên mạnh mẽ của thế hệ chuyên gia làm đẹp Việt Nam trên bản đồ quốc tế. Từ người nghệ sĩ theo đuổi kỹ thuật đến vai trò nhà đào tạo, diễn giả và giám khảo tại nhiều sân khấu chuyên môn, cô đang từng bước xây dựng dấu ấn riêng và góp phần đưa hình ảnh nghệ sĩ PMU Việt Nam đến gần hơn với cộng đồng làm đẹp thế giới.