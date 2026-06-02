Mỹ triệt phá 2 trường gà lớn, bắt giữ hàng chục người

Những con gà chọi trong trường gà tại bang Pennsylvania ẢNH: SPCA PENNSYLVANIA

Đài WTVA ngày 2.6 đưa tin lực lượng chức năng vừa triệt phá một trường gà lớn tại thị trấn Houston (bang Mississippi, Mỹ), bắt giữ 59 người và thu giữ 164 con gà chọi.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng còn phát hiện 14 khẩu súng, chất nghi là ma túy, 84.000 USD tiền mặt và các dụng cụ chọi gà. Vụ bắt giữ diễn ra vào ngày 31.5 (giờ địa phương).

Các nhà điều tra cho hay những người tham gia và khán giả tại trường gà đến từ nhiều tiểu bang, gồm Louisiana, Tennessee, Arkansas, Alabama và Mississippi.

Cảnh sát trưởng hạt Chickasaw Jim Meyers cho biết chiến dịch này thể hiện cam kết bảo vệ phúc lợi động vật và thực thi luật pháp của tiểu bang Mississippi.

"Việc thu giữ hơn 160 con gà chọi, súng, ma túy, tiền mặt, xe cộ và thiết bị được sử dụng trong các hoạt động bất hợp pháp này cho thấy quy mô của đường dây tội phạm này. Chúng tôi rất biết ơn sự hợp tác và hỗ trợ tuyệt vời từ các đối tác liên bang, tiểu bang và địa phương. Chúng tôi đang cùng nhau gửi một thông điệp rõ ràng rằng hoạt động chọi động vật có tổ chức và các hoạt động tội phạm liên quan sẽ không được dung thứ ở hạt Chickasaw", ông phát biểu.

Trong một diễn biến khác, theo Đài WPVI, một nhóm bác sĩ thú y đang hỗ trợ công tác thu thập bằng chứng, sau khi cảnh sát phát hiện một trường gà hoạt động bên trong một nhà kho tại thị trấn Chester (hạt Delaware, bang Pennsylvania).

Cảnh sát phối hợp với Hội Bảo vệ Động vật (SPCA) tiến hành cuộc đột kích hôm 30.5 vào một tòa nhà ở đường Franklin và phát hiện một trận chọi gà đang diễn ra.

"Chúng tôi còn phát hiện bên trong trường gà có đồng hồ bấm giờ, cân và cả thức ăn, đồ uống được bày sẵn", theo bà Nicole Wilson, giám đốc thực thi luật động vật của SPCA.

Bà Wilson cho biết có khoảng 25 người tham gia đã bị tạm giữ, trong đó có một số người đến từ tận New York. Các nhà điều tra tìm thấy 52 con gà còn sống và ba con khác đã chết sau trận chọi, một số con còn đang buộc cựa sắt.

"Đây là một quá trình diễn ra chậm chạp và đau đớn đối với những con gà chọi. Không một loài động vật nào, không một sinh vật sống nào đáng phải chết theo cách đó", bà Wilson nói.

Ngoài những con gà chọi, lực lượng chức năng còn tịch thu hàng ngàn USD và một khẩu súng.

Công tố viên hạt Delaware Tanner Rouse cho biết văn phòng của ông đang theo đuổi việc truy tố trong vụ án này. Ông lưu ý rằng đấu động vật như chọi gà là tội hình sự. Những cá nhân tham dự hoặc đặt cược cũng có thể bị truy tố.