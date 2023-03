Mỹ trước viễn cảnh ông Trump có thể bị truy tố

Trong một bài đăng trên trang cá nhân, cựu Tổng thống Trump nói rằng có khả năng ông sẽ bị bắt vào ngày 21.3 và kêu gọi những người ủng hộ biểu tình. Tuyên bố này được đưa ra sau khi rộ tin công tố viên Alvin Bragg của quận Manhattan (TP.New York) đang điều tra nghi vấn ông Trump trong thời gian tranh cử tổng thống năm 2016 đã dùng khoản tiền 280.000 USD để che đậy bê bối tình ái theo cáo buộc của nữ diễn viên phim người lớn Stormy Daniels.



An ninh được thắt chặt

Việc ông Trump kêu gọi biểu tình thậm chí đã khiến một số đồng minh của ông lo sợ về những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nhiều người lo rằng lịch sử ngày 6.1.2021 sẽ lặp lại, khi đám đông khổng lồ, trong đó có những người ủng hộ ông Trump, gây ra cuộc bạo loạn tại Điện Capitol, theo tờ The New York Times. Bất chấp việc người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ John Kirby cho biết hiện Nhà Trắng chưa đưa ra phương án nhằm ngăn biểu tình, một số nguồn tin tiết lộ giới chức an ninh nước này đang ráo riết chuẩn bị cho tình huống ông Trump bị truy tố, theo Reuters.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước những người ủng hộ tại một sự kiện ở bang Iowa ngày 13.3 Reuters

Cụ thể, giới chức an ninh đang tìm cách xử lý trong tình huống đám đông kéo đến và bao vây tòa án quận Manhattan, nơi ông Trump có thể hầu tòa. Theo một nguồn tin, chính quyền New York đã có một cuộc họp kín vào ngày 20.3 để thảo luận về các biện pháp đảm bảo an ninh. Trước mắt, chính quyền Manhattan đã cho dựng các chướng ngại vật bằng kim loại quanh tòa án. Trong khi đó, một quan chức khác của New York cho biết cảnh sát sẽ tăng cường hiện diện quanh tòa án từ ngày 21.3, theo tờ The Washington Post.

Cơ quan Mật vụ Mỹ và Sở Cảnh sát TP.New York cũng đang điều phối các phương án ứng phó với rủi ro bất ổn an ninh tiềm tàng trong tình huống ông Trump bị truy tố và hầu tòa, theo ABC News. Ngoài ra, an ninh cũng được siết chặt ở hạt Palm Beach (bang Florida), khi giới chức địa phương lo những người biểu tình ủng hộ ông Trump sẽ tập trung gần khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago. Ông John Scanlon thuộc Sở Cảnh sát Palm Beach cho biết lực lượng an ninh sẽ giám sát chặt mọi diễn biến và sẵn sàng cho mọi tình huống có thể xảy ra, theo The Washington Post.

Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã phát cảnh báo an ninh đến các cơ quan cảnh sát địa phương và cấp bang, lo ngại phản ứng cực đoan liên quan tin đồn ông Trump sắp bị truy tố, song khẳng định bản thân họ cũng chưa thể xác minh diễn biến, theo ABC News. Cơ quan này bước đầu chưa phát hiện nguy cơ bạo lực leo thang và các phản ứng thời gian qua vẫn phù hợp với quyền hiến định về tự do hội họp, tự do ngôn luận.

Tác động lớn nếu ông trump bị bắt?

Theo một nguồn tin của Đài Fox News, các cơ quan thực thi pháp luật cho rằng ông Trump sẽ chưa bị buộc tội hôm nay bởi xuất hiện thêm một nhân chứng mới. Hiện chưa rõ danh tính người này, nhưng việc có thêm nhân chứng đồng nghĩa ông Trump sẽ không "bị bắt" vào ngày 21.3 như lo ngại của ông. Quyết định truy tố nếu có cũng sẽ được đưa ra sớm nhất vào tuần sau.

Trong khi đó, Đài Sky News cho rằng ông Trump có thể tránh được việc bị bắt bằng cách thương lượng và thu xếp thời gian làm việc với giới chức tòa án. Tuy nhiên, cũng không loại trừ khả năng ông sẽ lại cáo buộc ngược nhằm vào công tố viên Alvin Bragg, và nói rằng đây là một kế hoạch của đảng Dân chủ nhằm đạt được lợi ích chính trị.

Dù viễn cảnh ông Trump bị bắt giữ hay không vẫn chưa rõ, nhưng những thông tin này khiến lưỡng đảng Mỹ thêm chia rẽ và chính nội bộ đảng Cộng hòa cũng phát sinh nhiều bất đồng. Theo AP, hiện một số đảng viên Cộng hòa muốn loại bỏ ông Trump vì không muốn mang thêm tai tiếng, trong khi một số người khác quyết bảo vệ ông để tránh các hệ lụy về lâu dài, trong trường hợp ông Trump vượt qua các cáo buộc và có cơ hội đắc cử tổng thống lần nữa.

Theo các chuyên gia pháp lý, bất kỳ phiên tòa tiềm năng nào nhằm xét xử ông Trump đều sẽ diễn ra trong hơn 1 năm nữa. Trên thực tế, luật pháp Mỹ không có quy định nào khiến một ứng cử viên bị kết tội mất quyền vận động tranh cử và giữ chức vụ tổng thống. Theo Sky News, điều này có thể dẫn đến tình huống chưa từng có tiền lệ là ông Trump sẽ hầu tòa khi đang vận động tranh cử. Tuy nhiên, nếu ông Trump bị bắt, điều này chắc chắn sẽ tạo ra nhiều thay đổi liên quan cuộc đua vào Nhà Trắng.

Ngoài ra, một bản án tiềm tàng đối với ông Trump cũng có thể dẫn đến những hệ lụy khi việc một cựu tổng thống Mỹ nhận cáo trạng và bị chính quyền kế nhiệm xử lý là điều chưa từng có trong lịch sử. Chính vì thế, điều này sẽ đặt ra nhiều câu hỏi mới cho các công tố viên và cả Bộ Tư pháp, đồng thời khoét sâu thêm chia rẽ trong nền chính trị Mỹ, theo CNN.