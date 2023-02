Mỹ và đồng minh ‘săn lùng’ gián điệp Nga khắp châu Âu

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và ông Yevgeny Prigozhin, người sáng lập công ty lính đánh thuê Wagner Group năm 2010 AFP

Báo The Washington Post hôm 17.2 dẫn lời một quan chức an ninh phương Tây mô tả lại cuộc rượt đuổi "mèo vờn chuột" giữa lực lượng an ninh châu Âu và phía gián điệp Nga.

Năm ngoái, trong bối cảnh các chính phủ phương Tây đẩy mạnh viện trợ vũ khí cho Ukraine và cấm vận kinh tế đối với Nga, Mỹ và các cơ quan an ninh châu Âu song song đó cũng triển khai chiến dịch ngầm nhằm bẻ gãy các mạng lưới tình báo của Nga trên khắp châu lục.

Các vụ bắt giữ những nghi phạm làm gián điệp cho Nga diễn ra trong vòng bí mật ở Đức, Hà Lan, Na Uy, Thụy Điển, Áo, Ba Lan và Slovenia.

Cũng trong năm qua, hơn 400 sĩ quan tình báo bị trục xuất khỏi các sứ quán Nga trên khắp châu Âu.

Giới chức an ninh Mỹ và châu Âu cho rằng dù vẫn duy trì năng lực tình báo đáng kể, các cơ quan tình báo của Nga trong năm 2022 đã hứng chịu tổn thất nặng nề hơn bao giờ hết kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc.

Mỹ cam kết duy trì hiện diện quân sự bảo vệ 3 nước Baltic sát nách Nga.

Theo các quan chức, quy mô của chiến dịch trên đã gây bất ngờ cho Nga, đe dọa năng lực của nước này trong việc triển khai các chiến dịch gieo rắc ảnh hưởng ở châu Âu hoặc duy trì liên lạc với các nguồn tin, cũng như tác động đến khả năng Điện Kremlin nắm bắt các vấn đề quan trọng tại khu vực.

"Thế giới giờ đây đã khác đối với các cơ quan (tình báo Nga)", The Washington Post dẫn lời ông Antti Pelttari, Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Phần Lan. Do các lệnh trục xuất, bắt giữ và môi trường thù địch hơn trước ở châu Âu, ông Pelttari cho rằng năng lực tình báo Nga đã sụt giảm nghiêm trọng.

Moscow liên tục tìm cách đưa các gián điệp Nga bị phát hiện đến nơi khác, trong nỗ lực cài cắm nhân sự thu thập thông tin tình báo và tìm hiểu những điểm yếu trong sự phối hợp của châu Âu. Tuy nhiên, một quan chức phương Tây nói rằng cho đến nay những nỗ lực trên đều không thành công.