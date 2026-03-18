Ăn cắp ở siêu thị, hai vợ chồng sao truyền hình bị bắt

Vợ chồng Melany Viljoen và Petrus Viljoen bị cáo buộc trộm cắp Ảnh: Page Six

Theo đó, cặp đôi từng góp mặt trong chương trình The Real Housewives of Pretoria bị cáo buộc liên quan đến một vụ trộm cắp kéo dài nhiều tháng tại hệ thống siêu thị Publix.

Bị bắt giữ riêng lẻ, thái độ trái ngược

Đoạn video từ camera gắn trên người cảnh sát do Page Six có được, cho thấy Melany Viljoen bị bắt tại nơi ở ở Florida. Khi lực lượng chức năng xuất hiện, nữ nghệ sĩ 39 tuổi đang mặc áo choàng tắm và nhanh chóng xác nhận trong nhà không có người hay vật nuôi trước khi xin phép thay đồ.

Trong suốt quá trình làm việc, Melany giữ thái độ khá bình tĩnh và hợp tác. Thậm chí, khi được đề nghị khám xét, cô còn buông một câu nói nửa đùa nửa thật, cho thấy tâm lý không quá căng thẳng trước tình huống bị bắt giữ.

Trái lại, Petrus Viljoen bị chặn lại khi đang lái xe trên đường. Người đàn ông 57 tuổi tỏ ra bối rối khi được yêu cầu bước xuống xe và liên tục hỏi lại về việc mình có đang bị bắt hay không. Sau khi được giải thích liên quan đến cáo buộc trộm cắp, Petrus Viljoen hợp tác và tỏ thái độ ôn hòa với lực lượng chức năng.

Thủ đoạn trộm cắp tinh vi, kéo dài nhiều tháng

Page Six dẫn hồ sơ điều tra cho thấy vụ việc đã được cảnh sát theo dõi trong suốt 6 tháng, bắt đầu từ cuối tháng 8.2025. Cặp đôi bị nghi ngờ sử dụng thủ đoạn "đổi nhãn giá", tức dán mã vạch của sản phẩm rẻ lên các mặt hàng đắt tiền nhằm thanh toán với giá thấp hơn.

Hệ thống camera giám sát tại siêu thị Publix ghi lại nhiều lần hai người này rời khỏi cửa hàng với xe đẩy chứa đầy hàng hóa mà không qua quy trình thanh toán đúng quy định.

Họ bị cáo buộc ăn cắp một số mặt hàng từ Publix, bao gồm nước khoáng có ga, rượu vang... Ảnh: Page Six

Nhà chức trách cho biết, trong khoảng thời gian từ tháng 8.2025 đến tháng 3.2026, họ đã thực hiện 52 giao dịch với tổng cộng 392 mặt hàng bị tráo đổi. Các sản phẩm bao gồm nước khoáng cao cấp, rượu vang, đồ uống, thực phẩm tươi sống và nhiều nhu yếu phẩm khác.

Trong quá trình làm việc với cảnh sát, Melany Viljoen thừa nhận hành vi trộm cắp với tổng giá trị khoảng 5.300 USD. Đáng chú ý, cô khẳng định chồng mình "không liên quan" đến vụ việc và cho rằng bản thân hành động trong trạng thái "sinh tồn" do không thể làm việc tại Mỹ vì vướng vấn đề thị thực.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng vẫn tiến hành bắt giữ cả hai và truy tố với cáo buộc trộm cắp tài sản có giá trị lớn.

Hiện tại, mỗi người được tại ngoại với mức bảo lãnh 10.000 USD và dự kiến sẽ phải ra hầu tòa vào đầu tháng 4 tới. Vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra làm rõ.

Từng là những gương mặt quen thuộc trên truyền hình thực tế, sự việc của Melany Viljoen và Petrus Viljoen khiến không ít khán giả bất ngờ. Từ hình ảnh hào nhoáng trên sóng truyền hình, cặp đôi nay đối mặt với những cáo buộc nghiêm trọng, đặt ra dấu hỏi lớn về khoảng cách giữa đời thực và thế giới giải trí.

Trong bối cảnh các nền tảng truyền thông ngày càng minh bạch, mọi hành vi sai lệch, dù diễn ra trong đời sống cá nhân, đều có thể nhanh chóng bị phơi bày, kéo theo những hệ lụy khó lường đối với danh tiếng của người nổi tiếng.