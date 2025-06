Mỹ xem xét cấm nhập cảnh thêm 36 nước, ông Trump có chỉ đạo mới đáng chú ý

Nhà Trắng hồi đầu tháng 6 đã quyết định cấm công dân từ 12 quốc gia nhập cảnh, cũng như hạn chế nhập cảnh với công dân từ 7 nước khác. Mới đây, Reuters ngày 16.6 dẫn một bức điện nội bộ do Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ký, nêu rằng có nhiều quốc gia mà Mỹ quan ngại và đang tìm phương án giải quyết.

“Bộ Ngoại giao (Mỹ) đã xác định 36 quốc gia đáng lo ngại có thể được khuyến nghị đình chỉ nhập cảnh toàn bộ hoặc một phần nếu họ không đáp ứng các tiêu chuẩn và yêu cầu đã được đặt ra trong vòng 60 ngày”, nội dung bức điện có đoạn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trả lời báo chí ngày 8.6 ẢNH: REUTERS

Những mối quan ngại mà phía Mỹ nêu ra là tại một số quốc gia được đề cập, chính phủ không đủ năng lực hoặc không hợp tác để xuất trình các giấy tờ tùy thân đáng tin cậy. Ngoài ra, Mỹ còn lo ngại vấn đề “an ninh đáng ngờ” của hộ chiếu thuộc những nước trên.

Bức điện còn đề cập có những quốc gia không hợp tác trong việc tạo điều kiện để trục xuất công dân nước mình ra khỏi Mỹ, khi có người ở quá hạn thị thực (visa). Mỹ cũng quan ngại với những quốc gia “tham gia vào các hành vi khủng bố hoặc các hoạt động bài Do Thái tại Mỹ”.

Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh không phải tất cả mối quan ngại kể trên đều đặt lên toàn bộ 36 quốc gia.

“Chúng tôi liên tục đánh giá lại các chính sách để đảm bảo an toàn cho người Mỹ và công dân nước ngoài tuân thủ luật pháp của chúng tôi. Bộ cam kết bảo vệ quốc gia và công dân chúng tôi, bằng cách duy trì tiêu chuẩn cao nhất về an toàn và an ninh thông qua quy trình cấp thị thực”, quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.

36 quốc gia có thể chịu lệnh cấm nhập cảnh toàn bộ hoặc một phần nếu không giải quyết các lo ngại của Mỹ bao gồm: Angola, Antigua và Barbuda, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Cabo Verde, Campuchia, Cameroon, Bờ Biển Ngà, CHDC Congo, Djibouti, Dominica, Ethiopia, Ai Cập, Gabon, Gambia, Ghana, Kyrgyzstan, Liberia, Malawi, Mauritania, Niger, Nigeria, Saint Kitts và Nevis, Saint Lucia, Sao Tome và Principe, Senegal, Nam Sudan, Syria, Tanzania, Tonga, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Zambia, Zimbabwe.

Trước đó, Mỹ đầu tháng 6 đã cấm nhập cảnh đối với công dân từ 12 nước, bao gồm: Afghanistan, Myanmar, Chad, CH Congo, Guinea Xích Đạo, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan và Yemen.

Ngoài ra, Mỹ còn hạn chế nhập cảnh đối với công dân từ 7 nước khác gồm: Burundi, Cuba, Lào, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan và Venezuela.

Những động thái trên của Mỹ diễn ra trong bối cảnh chính quyền Washington đang siết chặt chính sách nhập cư. Viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 16.6, Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu rằng đất nước cần mở rộng nỗ lực trục xuất những người nhập cư trái phép tại Mỹ.

“Người dân Mỹ muốn các thành phố, trường học và cộng đồng được an toàn và không có tội phạm, xung đột và hỗn loạn bắt nguồn từ người nhập cư trái phép. Đó là lý do tôi chỉ đạo toàn bộ chính quyền tập trung mọi nguồn lực có thể cho nỗ lực này”, ông Trump nhấn mạnh.

Ông Trump nhấn mạnh các quan chức cần bắt giữ và trục xuất người nhập cư trái phép ở các thành phố lớn tại Mỹ, như Los Angeles, Chicago và New York, những nơi mà ông cho là có hàng triệu người nhập cư bất hợp pháp sinh sống. Ông chủ Nhà Trắng còn cho rằng các thành phố có chính sách cởi mở với người nhập cư đã biến thành những "trung tâm quyền lực của đảng Dân chủ".

"Họ dùng người nhập cư trái phép để có thêm cử tri, gian lận trong các kỳ bầu cử, lấy đi công việc và phúc lợi của những công dân Mỹ chăm chỉ", ông Trump viết, dù không đưa ra bằng chứng cho các lập luận trên. Tuyên bố của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Mỹ thực hiện chiến dịch truy bắt người nhập cư, hành động đã gây ra cuộc biểu tình lớn những ngày qua, nhằm phản đối chính sách nhập cư của chính quyền Mỹ.