Myanmar đào được viên hồng ngọc nặng 2,2 kg

Thụy Miên
08/05/2026 19:38 GMT+7

Truyền thông nhà nước Myanmar hôm 8.5 đưa tin nước này vừa tìm được một viên hồng ngọc nặng đến 11.000 carat (2,2 kg), một trong những viên đá quý lớn nhất từng được phát hiện ở quốc gia Đông Nam Á.

Cận cảnh viên hồng ngọc 11.000 carat của Myanmar

Trong bài viết đăng trang bìa báo Global New Light of Myanmar, Tổng thống Min Aung Hlaing được chụp ảnh đang cầm viên hồng ngọc 11.000-carat tại văn phòng của ông.

Được tìm thấy ở vùng Mogok, viên hồng ngọc có kích thước đặc biệt lớn, hiếm gặp và rất khó được tìm thấy ở bất kỳ nơi đâu, theo bài viết.

"Viên hồng ngọc khổng lồ có màu đỏ ánh tím với sắc vàng nhạt, và được xem là viên đá quý có cấp độ màu sắc chất lượng cao", bài báo bổ sung.

Trong khi nhỏ hơn viên hồng ngọc 21.450 carat được tìm thấy tại cùng khu vực vào năm 1996, chính phủ Myanmar cho biết viên đá quý mới được phát hiện có giá trị cao hơn, nhờ vào màu sắc, độ tinh khiết và chất lượng tổng thể vượt trội. 

Tuy nhiên, giới hữu trách không công bố giá trị cụ thể của viên hồng ngọc này.

Tổng thống Min Aung Hlaing đang kiểm tra viên hồng ngọc nặng đến 2,2 kg tại văn phòng của ông

Nhiều thế kỷ trước, các đời vua chúa và những thủ lĩnh quân sự luôn tranh giành quyền kiểm soát tại thung lũng Mogok thuộc Mandalay, nơi xuất xứ của những viên đá quý có sắc màu độc nhất vô nhị có tên gọi "huyết bồ câu".

Hồng ngọc được khai thác từ vùng Mogok luôn thuộc nhóm đắt giá nhất thế giới, với những viên ngọc quý chất lượng tốt nhất có thể đạt mức giá hàng triệu USD.

Vùng Mogok cũng được ghi nhận cung cấp tới 90% hồng ngọc trên thế giới và Yangon là điểm lui tới của các tay buôn hồng ngọc lớn nhất thế giới.

