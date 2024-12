MyDio cùng các đơn vị phát hành lan tỏa sách nói đến cộng đồng

Hành trình chuyển đổi số trong ngành phát hành sách

Xu hướng số hóa đang hỗ trợ nhiều nhà phát hành sách quốc tế lan tỏa thể loại sách nói đến cộng đồng. Thống kê từ Grand View Research cho thấy, tính riêng trong năm 2022 quy mô thị trường sách nói toàn cầu được định giá là 5.364,9 triệu USD. Dự kiến phân khúc sách này sẽ mở rộng với tốc độ CAGR trung bình ở mức 26,3% trong giai đoạn 2023 - 2030. Có thể thấy, sau 15 năm hình thành và phát triển, sách nói đã đáp ứng được nhu cầu sử dụng linh hoạt của người dùng trên các thiết bị điện tử để có vị thế vững chắc trên thị trường.

Tại Việt Nam, thị trường sách nói cũng đang cho thấy tốc độ tăng trưởng khả quan. Năm 2023 Cục Xuất bản, In và Phát hành - Bộ Thông tin và Truyền thông công bố quy mô doanh thu thị trường sách nói đạt 80 tỷ đồng. Cụ thể, số lượt nghe sách nói đạt 40 triệu lượt, tăng 25% so với năm 2022. Số tựa sách điện tử xuất bản đạt 4.600 đầu sách, tương đương mức tăng 31,4%; đưa tỷ lệ sách điện tử đạt 15,3% trên tổng số xuất bản phẩm, vượt 12% so với chỉ tiêu đề ra. Điều này cho thấy việc ứng dụng công nghệ số đang là bước phát triển tất yếu của ngành xuất bản và phát hành sách Việt Nam.

Thị trường giàu tiềm năng phát triển nhưng các nhà xuất bản và đơn vị phát hành sách cũng đang phải đối mặt với nhiều thách thức. Khi chuyển đổi sang sách nói các đơn vị này đều phải đầu tư mức chi phí cao gấp từ 2 - 3 lần. Thời gian sản xuất trung bình khoảng 10 giờ/đầu sách khiến hiệu suất chuyển đổi chưa cao, việc đầu tư hạ tầng cho nền tảng nghe đang cao gấp nhiều lần … đều là những bài toán mang tính lâu dài khiến các đơn vị này chưa thể giải quyết ngay trong một sớm một chiều.

Cơ hội phát triển đến từ "công thức" xuất bản mới

Trong thời gian qua, chiến lược thúc đẩy đầu tư, đưa Việt Nam trở thành trung tâm nghiên cứu, phát triển công nghệ AI đã được Chính phủ triển khai hiệu quả. Chiến lược này thông qua việc liên kết cùng các tập đoàn công nghệ quốc tế cùng sự vào cuộc của các tập đoàn công nghệ trong nước đã đồng thời mở ra triển vọng mới cho ngành xuất bản.

Từ cuối tháng 9.2024 thông tin về việc Viettel Telecom lần lượt liên kết cùng 4 đơn vị phát hành sách gồm Alphabook, Saigonbook, Bách Việt và Văn Lang phát triển sách nói trên ứng dụng MyDio đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của ngành xuất bản. Thông tin từ phía Viettel Telecom cho biết, MyDio được tích hợp 2 công nghệ mới trong lĩnh vực AI là CCAI và RAS để vừa giúp các đơn vị phát hành giải quyết bài toán đầu tư chi phí sản xuất, vừa mang đến trải nghiệm sách nói theo hướng cá nhân hóa mới lạ cho người đọc.

Việc MyDio tối ưu chi phí đầu tư sản xuất được các đơn vị phát hành sách đánh giá cao. Theo đó, thời gian sản xuất mỗi đầu sách đã rút ngắn chỉ còn 15 phút, giảm 40 lần so với thời gian cũ, đồng thời tiết kiệm 98% chi phí. Điều này không chỉ giúp các doanh nghiệp cải thiện hiệu suất mà còn đảm bảo khả năng cập nhật nội dung mới liên tục, đáp ứng kịp thời nhu cầu "nạp thông tin" của những người dùng bận rộn.

Ở khía cạnh người dùng, một trải nghiệm sách nói mượt mà thường bao gồm các yếu tố về giọng đọc truyền cảm, sinh động, và không bị ngắt quãng bởi tin quảng cáo. MyDio cũng giải quyết được vấn đề này thông qua công nghệ AI, người nghe sẽ có cơ hội trải nghiệm giọng đọc tự nhiên như người thật, phù hợp với từng thể loại sách, giúp nắm bắt thông tin thuận lợi hơn. Người đọc không bị làm phiền bởi sự xuất hiện chen ngang của các tin quảng cáo, đồng thời MyDio dựa trên công nghệ AI & Big Data sẽ đưa ra các gợi ý về nội dung kèm các đầu sách trong kho dữ liệu, gia tăng tính cá thể hóa để nâng cao trải nghiệm người dùng.

Có thể nói, sự kết hợp giữa nền tảng công nghệ AI của Viettel Telecom với nội dung chất lượng, đa dạng từ các đơn vị phát hành uy tín đang tạo nên sức hút mạnh mẽ cho MyDio trên thị trường sách nói Việt Nam. Từ chỗ giải quyết kịp thời các "nút thắt" phát triển sách nói, chỉ sau chưa đầy 1 năm Viettel Telecom ra mắt ứng dụng MyDio đã thu hút thành công hơn một triệu người dùng. Con số này dự kiến sẽ gia tăng mạnh mẽ lên mức 8-10 triệu người dùng trong 5 năm tới.

