Myra Trần vượt qua nỗi sợ hãi sau ‘Nhân tố bí ẩn’

Myra Trần có gần 10 năm tham gia con đường ca hát, có thể thấy cô khá may mắn khi 14-15 tuổi đã đi hát phòng trà ở quê An Giang và kiếm được những đồng lương đầu tiên trước khi giành giải nhất tiếng hát truyền hình tỉnh An Giang. Dù không sống với ba mẹ từ nhỏ và chỉ ở với bà ngoại nhưng theo nữ ca sĩ chia sẻ, cô thừa hưởng nhiều từ chất giọng của mẹ, hát dân ca rất hay. Lúc nhỏ cô thường xem mẹ hát trên sân khấu.

Myra Trần chia sẻ trong chương trình Lời tự sự vừa phát sóng Chụp màn hình

Trong chương trình Lời tự sự, Myra Trần chia sẻ: "Tôi hiện tại đã tự tin hơn và làm được nhiều hơn là sợ hãi. Thời gian mà tôi sợ hãi cũng đã qua rồi và những điều đó có trở lại thì tôi ít sợ hơn lúc trước. Chắc chắn sẽ có những nỗi sợ lớn hơn nhưng cách mà tôi chọn cách đối mặt với nỗi sợ đó như thế nào mới quan trọng".

Sau gần 10 năm tham gia nghệ thuật, ở tuổi 23, Myra Trần cho rằng cô đã biết vượt qua nỗi sợ hãi Phúc Trần

Từng là "nhân tố bí ẩn" gây sốt sau khi trở thành quán quân năm 2016 nhưng ngay lập tức sau đó thí sinh nhỏ tuổi nhất của cuộc thi này phải đối mặt với tin đồn mua giải vì nhiều người cho rằng cô thuộc kiểu "rick kid"... Chính điều này khiến Myra Trần trở nên tự ti và nghĩ giọng hát của mình không tốt nên mới có những tin đồn như vậy.

"Mà tôi đính chính luôn là mọi thứ đều là cơ duyên. Tổ nghiệp thương nên cho tôi bước đầu may mắn như thế. Khi gặp tranh cãi thì tôi là người hơi nhạy cảm, tiếp nhận tiêu cực và có chút hoài nghi về giọng hát của mình… Sau nhiều năm đi Mỹ sinh sống với gia đình thì tôi nhận ra nhiều vấn đề, vật lộn rất nhiều với chính bản thân mình… Trau dồi năng lượng của mình cao hơn thì giọng hát của mình mới chạm đến khán giả và sau đó quay về Việt Nam".

Quán quân Nhân tố bí ẩn năm 2016 từng đối mặt với tin đồn mua giải Chụp màn hình

Tại Mỹ, cô gái trẻ quê gốc An Giang tiếp tục gây sốt với truyền thông khi tham gia American Idol 2019 và vào top 40. Hiện tại nữ ca sĩ đi về giữa Mỹ và Việt Nam để tiếp tục phát triển sự nghiệp.

Với độ tuổi 23, sau khi đối diện với nhiều vấn đề trong cuộc sống, Myra Trần cho rằng mình đã có nhiều cảm xúc hơn, yêu bản thân, yêu khán giả của mình hơn. Và chính những điều đó khiến cô không chỉ hát mà còn gửi gắm tâm tư vào âm nhạc. "Tôi vẫn thích hát nhạc Mỹ, nhạc nước ngoài nhưng giờ tôi biết làm sao kết hợp sở thích của mình với cảm xúc của khán giả. Giờ với những bài hát thuần Việt Nam thì tôi đã biết xử lý để dung hòa hơn. Dòng nhạc tôi theo đuổi vẫn là pop - ballad và xen lẫn R&B của Mỹ nữa. Nhạc của tôi không chỉ thể hiện cái tôi mà còn dung hòa cảm xúc của khán giả và thị hiếu của thị trường", Myra Trần chia sẻ thêm.