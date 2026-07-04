MyTV Sport Hub: Mang đến trải nghiệm xem World Cup 2026 toàn diện hơn cho khán giả

Và sau tiếng còi mãn cuộc, hành trình ấy vẫn tiếp tục với những cuộc tranh luận về chiến thuật, những khoảnh khắc đáng nhớ hay các câu chuyện bên lề hấp dẫn.

Một “không gian thể thao” chuyên biệt cho mùa World Cup 2026 trên MyTV

Đặc biệt tại FIFA World Cup 2026 - một trong những kỳ World Cup lớn nhất lịch sử với 48 đội tuyển và 104 trận đấu - lượng thông tin, dữ liệu và nội dung đồng hành sẽ tăng lên vô cùng lớn.

Đó là lý do MyTV ra mắt Sport Hub - không gian thể thao số được thiết kế dành riêng cho mùa World Cup 2026.

Một "trung tâm điều khiển" dành cho fan bóng đá

Thay vì phải mở nhiều ứng dụng hay liên tục chuyển đổi giữa các trang web, mạng xã hội để xem lịch đấu, bảng xếp hạng, thống kê hay highlights, MyTV Sport Hub tập hợp tất cả trong cùng một không gian trải nghiệm đầy màu sắc.

Chỉ với vài thao tác, người dùng có thể nắm bắt lịch thi đấu sắp diễn ra, kết quả mới nhất, cục diện các bảng đấu và toàn bộ hành trình từ vòng bảng đến trận chung kết. Mọi thông tin được cập nhật liên tục và hiển thị trực quan, giúp người hâm mộ không bỏ lỡ bất kỳ diễn biến quan trọng nào của giải đấu.

Đối với những fan thích "xem bóng bằng dữ liệu", Sport Hub còn mang đến những dữ liệu thống kê chuyên sâu ngay trên màn hình dịch vụ. Từ đội hình ra sân, lịch sử đối đầu, tỷ lệ chiến thắng cho tới các chỉ số tấn công, kiểm soát bóng, thẻ phạt hay biểu đồ áp lực trận đấu theo thời gian thực.

Công nghệ AI giúp người hâm mộ không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào

World Cup 2026 kéo dài gần 40 ngày với lịch thi đấu dày đặc. Không phải ai cũng có thể thức khuya theo dõi mọi trận đấu. Hiểu điều đó, MyTV ứng dụng công nghệ AI tạo ra những video highlight, best cut tự động, giúp người xem nhanh chóng nắm bắt những diễn biến đáng chú ý nhất.

Bên cạnh đó, toàn bộ trận đấu được hỗ trợ xem lại trong vòng 72 giờ sau khi kết thúc. Dù bỏ lỡ trận đấu, người hâm mộ vẫn có thể thưởng thức lại trọn vẹn vào thời điểm thuận tiện nhất.

Một điểm nhấn đáng chú ý khác là tính năng Multi-view cho phép theo dõi đồng thời hai trận đấu trên cùng một màn hình. Đây là tính năng đặc biệt hữu ích ở những khung giờ có nhiều trận cầu tâm điểm diễn ra song song.

MyTV Sport Hub - “Trung tâm điều khiển” dành cho fan bóng đá

Và những câu chuyện bên lề làm nên sức hấp dẫn của World Cup trên MyTV

Bên cạnh việc mang đến các trận đấu trực tiếp và hệ thống dữ liệu chuyên sâu, MyTV còn đầu tư sản xuất những nội dung đồng hành đa dạng và phong phú. Từ những góc nhìn của các chuyên gia đến các câu chuyện bên lề giàu cảm xúc, kho nội dung trên Sport Hub giúp người hâm mộ cảm nhận trọn vẹn hơn sức hấp dẫn của giải đấu vượt ra ngoài khuôn khổ của những trận cầu kéo dài 90 phút.

Một World Cup - mọi trải nghiệm trên MyTV

Với Sport Hub, MyTV đang mang đến một trải nghiệm toàn diện - nơi dữ liệu, công nghệ AI, nội dung chuyên sâu và cảm xúc bóng đá được kết nối trong cùng một hệ sinh thái, giúp người hâm mộ sống trọn cùng FIFA World Cup 2026 theo cách hiện đại hơn, thông minh hơn và trọn vẹn hơn.

Toàn bộ Sport Hub được triển khai đồng bộ trên đa nền tảng di động, Smart TV, Smart Box và website, cho phép người dùng chuyển đổi linh hoạt giữa các thiết bị mà vẫn duy trì trải nghiệm xuyên suốt.